Aldi macht ab heute eine nervige Arbeit für 29,99 Euro viel angenehmer

Was früher ewig gedauert hat, erledigt ihr dank Aldi bald in Minuten – und das für unter 30 Euro.

Aldi verkauft Farbsprühpistole für 29,99 Euro

Ab dem 28. August bekommt ihr bei Aldi Nord und Süd eine Farbsprühpistole von Ferrex für gerade einmal 29,99 Euro, die euch beim nächsten Heimwerkerprojekt viel Zeit und Nerven sparen kann. Der Preis liegt damit deutlich unter dem, was viele Markenmodelle in Baumärkten kosten – und richtet sich klar an alle, die schnelle Ergebnisse ohne viel Aufwand wollen.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi verkauft eine Farbsprühpistole für unter 30 Euro. (© Aldi-Süd-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Die Lösung von Aldi ist mit Anschlusskabel. Wollt ihr noch mehr Freiheit, könnt ihr euch bei Amazon eine Version mit Akku anschauen, die kaum teurer ist:

Für wen lohnt sich der Kauf der Farbsprühpistole bei Aldi?

Für alle, die sich beim Streichen oder Lackieren so wenig Arbeit wie möglich machen wollen.

Für alle, die regelmäßig etwas zum Streichen oder Lackieren haben.

Der Kauf lohnt sich nicht für euch, wenn ihr wirklich viel damit arbeiten wollt. Es handelt sich um ein Gerät für den Privatgebrauch, wo ihr hin und wieder mal etwas streichen oder lackieren wollt.

Die Farbsprühpistole von Ferrex leistet 450 Watt und verspricht einen gleichmäßigen Auftrag von Wandfarben, Lacken und Lasuren. Dank des etwa einen Liter großen Behälters müsst ihr nicht ständig nachfüllen, und das fünf Meter lange Kabel sorgt dafür, dass ihr flexibel arbeiten könnt.

Besonders praktisch: Ihr könnt die Materialmenge stufenlos regulieren und zwischen drei Sprüharten wählen – senkrechter Flachstrahl, waagerechter Flachstrahl oder Rundstrahl. Damit eignet sich das Gerät nicht nur für große Flächen wie Wände, sondern auch für Möbel, Türen oder Zäune. Der Hersteller verspricht, dass sich die Pistole nach dem Einsatz einfach reinigen lässt. Eine Reinigungsbürste, ein Messtrichter und sogar ein Ersatzluftfilter sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Mit 29,99 Euro bleibt das Angebot preislich im Einsteigersegment – für Gelegenheits-Heimwerker ein attraktiver Deal. Wer regelmäßig größere Projekte plant, greift vielleicht zu teureren Modellen, doch für die meisten Anwendungen sollte die Aldi-Farbsprühpistole reichen.

