Aldi Nord verkauft bald ein praktisches Gadget für 9,99 €, das in keinem Haushalt fehlen darf

Altersweitsichtigkeit, kurzfristige Akkommodationsstörungen oder einfach nur schrecklich kleine Schrift: Manchmal lässt sich etwas aus nächster Nähe einfach nicht entziffern. Ein günstiges Gadget von Aldi Nord löst das Problem.

Aldi Nord verkauft beleuchtete Lupe für bessere Sicht

Wenn in eurem Haushalt bisher noch eine Lupe fehlt, werdet ihr ab dem 18. September 2025 bei Aldi Nord fündig. Für 9,99 Euro bekommt ihr eine solide LED-Lupe mit bikonvexer Acryllinse sowie zweifacher und viereinhalbfacher Vergrößerung (hier bei Aldi Nord ansehen). Alternativ gibt es eine Ganzseitenlupe mit PMMA-Linse zur 1,8-fachen Vergrößerung.

Wenn euch das zu wenig ist und ihr ein bisschen Extrakomfort zu schätzen wisst, gibt es bei Amazon mit der Upgrade-Lupe von Obovo eine Top-Alternative. Sie vergrößert gleich zwölffach und ermöglicht euch freihändige Sicht auf eure Arbeitsunterlagen, Bücher oder Handarbeiten (jetzt bei Amazon ansehen).

Für wen lohnt sich die LED-Lupe von Aldi Nord?

Für Menschen mit Nahsichtschwierigkeiten.

Für Brillenträger mit Kurzsichtigkeit zur Vergrößerung im Nahbereich.

Für Personen, die gern das Kleingedruckte lesen.

Wenn ihr mehr als nur ein Standard-Modell wollt, solltet ihr etwas mehr Geld in die Hand nehmen.

Ihr bekommt mit der Lupe von Aldi-Nord einen günstigen Alltagshelfer für gelegentliche Zwecke, aber nicht zum langfristigen Einsatz. Benötigt ihr eure Lupe häufig und wollt sie bei der Benutzung nicht immer in der Hand halten, gibt es bessere Modelle.

Laut Prospekt gibt der Hersteller eine Dreijahresgarantie, sodass der Betrag sicher keine Fehlinvestition ist. Eine Lupe für Gelegenheitsarbeiten sollte in keinem gut sortierten Haushalt fehlen. Ein Pluspunkt des günstigen Aldi-Modells ist die vierfach verstellbare Linse, damit habt ihr eine recht gute Sicht.

Alternative für komfortable Vergrößerung

Nutzt ihr eure Lupe häufig und wollt dabei keine langen Arme bekommen, gibt es mit der Veemagni-Lupe im Format einer Schreibtischlampe eine clevere Alternative (jetzt bei Amazon ansehen). Sie vergrößert zehnfach und lässt sich bequem per USB-C wieder aufladen.

Damit könnt ihr freihändig lesen, rätseln, nähen und alles machen, wofür ihr Licht und eine zuverlässige Vergrößerung braucht. Mit einem aktuellen Angebotspreis von 39,99 Euro könnt ihr sogar noch 20 Prozent sparen.

