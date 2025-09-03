Aldi Nord verkauft bald für 1,19 Euro etwas, das ihr für die Heißluftfritteuse immer wieder braucht

Nutzt ihr regelmäßig eine Heißluftfritteuse? Dann ist dieser wichtige Gebrauchsgegenstand für euer Gerät jetzt bei Aldi Nord im Angebot.

Dieses Backpapier braucht ihr für die Heißluftfritteuse

Für gerade mal 1,19 Euro bekommt ihr ab Montag, den 8. September 2025 in den Filialen von Aldi Nord (via Aldi-Prospekt) passendes Backpapier für die Heißluftfritteuse. Damit verringert sich der Reinigungsaufwand (im Aldi-Online-Shop ansehen).

Dann lohnt sich der Einsatz von Backpapier

Leichtere Reinigung: Da das verwendete Öl im Backpapier landet und der erhöhte Rand teilweise Fettspritzer vermeidet, fällt die Reinigung eurer Heißluftfritteuse hinterher wesentlich einfacher und flotter aus.

Fettige Lebensmittel: Bei eher fettigen Lebensmitteln oder Gerichten, die mit Käse überbacken werden, lohnt sich der Einsatz von Backpapier. So bleibt alles da, wo es sein soll.

Nachhaltigkeit: Wem die Umwelt am Herzen liegt, sollte allerdings auf Backpapier verzichten. Denn bei dem antihaft-beschichteten Küchenhelfer handelt es sich um ein Wegwerfprodukt, das Wem die Umwelt am Herzen liegt, sollte allerdings auf Backpapier verzichten. Denn bei dem antihaft-beschichteten Küchenhelfer handelt es sich um ein Wegwerfprodukt, das laut SWR1 nur über den Restmüll entsorgt werden sollte.

Darum überzeugt das Backpapier von Aldi

Kaufen könnt ihr das Backpapier in zwei Varianten. 30 Stück mit einem Durchmesser von circa 24 cm oder 50 Stück mit 16 cm Durchmesser. Laut Aldi ist das Backpapier vom Hersteller Powerforce ölbeständig und hitzebeständig bis 220 °C. Damit wird die Reinigung eurer Fritteuse ein Kinderspiel.

Die Alternative von Amazon

Sucht ihr eine Alternative oder verpasst das Angebot, werdet ihr beim US-Versandriesen fündig. Für 7,99 Euro bekommt ihr mit dem Backpapier von edihome (bei Amazon anschauen) eine größere Packung.

edihome, Backpapier für Heißluftfritteuse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 10:25 Uhr

Das Backpapier von edihome bei Amazon bekommt ihr ebenfalls in zwei Größen: 16-20 cm und 20-24 cm. Zwar ist der Stückpreis letztlich höher, dafür wird das Konkurrenzprodukt im 100er-Pack ausgeliefert. Allerdings bietet der Hersteller auch eine rechteckige und eine komplett runde Version an.

Dass Backpapier schon lange gesundheitlich kritisch gesehen wird, ist kein Geheimnis. Laut Bundesamt für Risikobewertung (BfR) sollen krebserregende Stoffe wie Formaldehyd in Backpapier enthalten sein. Das edihome-Produkt besteht laut Hersteller aber aus „natürlichem Zellstoff mit lebensmittelechter Beschichtung“ und ist BPA-frei.

