Aldi Nord verkauft jetzt einen Organizer für 5,99 Euro, der Ordnung in jeden Hobbykeller bringt

Nicht nur bei der Arbeit, auch in der Freizeit soll es ordentlich sein? Dann ist diese Box von Aldi Nord genau das Richtige für eure kleine Heimwerkstatt.

Dieser Organizer darf bei keinem Heimwerker fehlen

Für 5,99 Euro hat Aldi Nord ab heute, den 11. September 2025 einen Organizer im Filialangebot (via Aldi-Prospekt), mit dem ihr Kleinteile sauber sortieren könnt. Parallel bekommt ihr die Box in zwei Ausführungen auch im Aldi-Onlineshop.

Sind die Boxen von Aldi nicht ganz das Richtige für euch, bekommt ihr beim US-Versandriesen für aktuell 24,99 Euro das Kleinteilemagazin von tectake (bei Amazon anschauen), das noch etwas flexibler und professioneller daherkommt.

tectake Kleinteilemagazin mit 28 Stapelboxen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 11:58 Uhr

Wer braucht das Kleinteilemagazin?

Heimwerker: Wer in Haus, Hof und Garten vieles selbst macht, hat sicherlich viele Schrauben, Stifte und andere Kleinteile auf Lager. Hier schafft ein Kleinteilemagazin Ordnung.

PC-Schrauber: Auch bei Computern fallen kleinere Schräubchen, Kabel oder Speicherriegel an. Vor allem bei Notebooks. Die finden ihren Platz ebenso in einem Kleinteilemagazin.

Bastler: Bastelt ihr in eurer Freizeit gerne und näht beispielsweise, dann ist ein Kleinteilemagazin ebenfalls sinnvoll. Knöpfe, Nadeln und andere Bastelutensilien lassen sich hier ordentlich verstauen und sortieren.

Autoschrauber: Habt ihr eine eigene Werkstatt oder schraubt hobbymäßig an Autos, ist ein Kleinteilemagazin nur bedingt sinnvoll. Denn in diesem Fall arbeitet ihr vermutlich mit eher größeren Ersatzteilen, für die es eher größere Boxen und Regale braucht.

Diese Kleinteilemagazine gibt es bei Aldi Nord

Den Organizer von Aldi Nord gibt es in zwei Varianten. Das 17er-Aufbewahrungsmagazin mit den Maßen 31 x 42 x 17 cm verfügt über neun transparente Schubladen und acht Boxen sowie acht Trennstege. Gefertigt aus Polystyrol, sind alle Boxen entnehmbar.

Das 33er-Aufbewahrungsmagazin misst 21 x 42 x 14 cm, hat 33 transparente Schubladen und 32 Trennstege. Hier finden vor allem Kleinteile ihren Platz, während die stapelbaren Kübelboxen der anderen Variante ein paar größere Teile aufnehmen können.

Das ist die Alternative von Amazon

Soll es ein bisschen flexibler sein, solltet ihr einen Blick auf das Kleinteilemagazin von tectake werfen. Mit 96 x 17 x 54 cm ist der Organizer für die Wandmontage gedacht, 14 rote und 14 schwarze Stapelboxen sind im Lieferumfang enthalten.

Wer aber nicht nur Kleinteile ordentlich unterbringen will, findet hier den passenden Werkstatthelfer. Denn mit dabei sind Aufhängungen für Schraubendreher, Maulschlüssel und Bits – sodass ihr sogar die Werkzeuge griffbereit habt, die ihr regelmäßig nutzt.

tectake Kleinteilemagazin mit 28 Stapelboxen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2025 11:58 Uhr

Das sagen die Kunden bei Amazon

Bei Amazon hat das Kleinteilemagazin von tectake eine sehr gute durchschnittliche Bewertung von 4,4 Sternen.

Unter anderem dem Amazon-Kunden Lia hat der Organizer bereits geholfen, wie ihr in der Rezension nachlesen könnt: „Erfüllt seinen Zweck. Sieht gut aus und viel Stauraum für kleine Sachen. Endlich kein Suchen mehr.“ Userin Lonja Hölzel freut sich über die Verarbeitung und Ordnung: „Passt, wackelt nicht und alles hat seinen Platz jetzt in der Werkstatt. Klare Empfehlung.“

