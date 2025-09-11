Aldi Nord verkauft jetzt für 9,99 ein Zangenset, mit dem ihr beim Heimwerken alles im Griff habt

Ihr seid ambitionierte Heimwerker und repariert defekte Sachen gerne selbst? Dann sollte dieses Zangenset von Aldi in eurem Werkzeugkoffer nicht fehlen.

Diese Zangen sind beim Heimwerken ein Muss

Ebenso wie Schraubendreher gehören Zangen in jede gut sortierte Heimwerkstatt. Für 9,99 Euro bekommt ihr ab dem 11. September 2025 in den Filialen von Aldi Nord ein fünfteiliges Zangenset (Aldi-Prospekt), das für verschiedene Verwendungszwecke taugt.

Brüder Mannesmann Zangensatz im Tragekoffer

Wofür ist das Aldi-Zangenset geeignet?

Heimwerken: Mit den gängigsten Zangen ausgestattet, könnt ihr mit dem Set zu Hause viele verschiedene Reparaturen durchführen – ob Waschmaschinen-Anschlüsse, Holzarbeiten oder andere Instandsetzungen.

Elektrik: Für grundlegende Elektroarbeiten ist das Set ebenfalls vorgesehen. Mit Isolierzange, Seitenschneider und Flachrundzange könnt ihr bei entsprechenden Kenntnissen beispielsweise Lampen anschließen.

Feinarbeiten: Für filigranere Arbeiten eignet sich das Set weniger. Wollt ihr Modellbau oder Schmuckherstellung betreiben, benötigt ihr ein paar feinere Spitzzangen. Im Aldi-Set ist lediglich eine Flachzange dabei.

Mit seinen fünf Zangen deckt das Set der Aldi-Eigenmarke Workzone viele Bereiche ab, die sich beim Heimwerken auftun. Kombizange, Flachrundzange, Seitenschneider und Abisolierzange gehören genauso zum Set wie eine Wasserpumpenzange.

Gefertigt aus Karbonstahl und mit Kunststoffgriffen ausgestattet, könnt ihr das 5-teilige Zangenset vielseitig im Haushalt einsetzen. Bis auf die Wasserpumpenzange mit 250 mm messen alle anderen Zangen 160 mm.

Brüder Mannesmann Zangensatz im Tragekoffer

Die professionellere Alternative von Amazon

Verpasst ihr das Angebot oder wollte lieber bei Amazon bestellen, dann hat der Online-Händler mit dem Zangenset von Brüder Mannesmann (bei Amazon anschauen) eine passende Alternative parat – die mit 38,41 Euro zwar mehr kostet, aber auch einige Vorteile mitbringt.

Laut Hersteller „aus hochwertigem Werkzeugstahl gefertigt“, bekommt ihr mit dem ebenfalls 5-teiligen Zangenset von Brüder Mannesmann die professionellere Alternative. Kombi-, Abisolier-, Flach- und Wasserpumpenzange sowie Seitenschneider sind in diesem Set enthalten.

Das Set von Mannesmann kommt in einem praktischen Kunststoffkoffer, so liegen die Zangen dann nicht lose in der Werkbank oder im Werkzeugkoffer.

Amazon-Kunde Christian N. ist vom Mannesmann-Zangenset überzeugt: „Die Qualität der Werkzeuge ist ausgezeichnet, sie fühlen sich robust und langlebig an. Der mitgelieferte Tragekoffer ist praktisch, um die Zangen ordentlich aufzubewahren und sie leicht transportieren zu können.“

Brüder Mannesmann Zangensatz im Tragekoffer

