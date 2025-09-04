Aldi Nord verkauft jetzt pure Nostalgie: Für 34,99 Euro hört ihr Musik wie früher

Ihr wollt Musik so genießen, wie man es noch vor ein paar Jahrzehnten getan hat? Dann ist dieses Gerät von Aldi Nord die perfekte Wahl für euch.

Dieses Gerät sollten Nostalgiker haben

Mit dem CD-/MP3-Kassettenspieler bekommt ihr ab Donnerstag, den 4. September 2025 in den Filialen von Aldi Nord für 34,99 Euro Nostalgie pur (via Aldi-Prospekt). Denn das Gerät könnt ihr mit Medien füttern, die vor Jahrzehnten noch das Maß aller Dinge waren.

Verpasst ihr das Angebot, dann hat Amazon zwei gleichwertige Alternativen parat. Den E66476 von Medion für aktuell 49,95 Euro (via Amazon) oder die handliche Boombox von Karcher, die ihr für 44,99 Euro (via Amazon) erstehen könnt.

MEDION „E66476“ Stereo Sound System Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 17:00 Uhr

Für wen eignet sich ein CD-/MP3-Kassettenspieler?

Nostalgiker: Wenn ihr noch originale oder selbst aufgenommene Kompaktkassetten habt und euch von diesen nicht trennen könnt, dann ist solch eine Boombox das passende Gerät. Damit bekommt ihr eine ordentliche Portion Nostalgie – inklusive Vor- und Zurückspulen.

CD-Fans: Auch wenn ihr eine üppige CD-Sammlung besitzt, ist solch ein Gerät eine gute Wahl. Audiophile Hörer können durchaus Klangunterschiede zu digitalen Formaten feststellen. Außerdem spielen diese Geräte meist auch gebrannte CDs ab.

Early Adopter: Falls ihr lieber zu denjenigen gehört, die sich als Erste die neueste Technologie zulegen, ist ein CD- und Kassettenspieler wohl weniger geeignet. Denn für Technik-Enthusiasten braucht ein Player wohl mindestens Bluetooth.

Das bekommt ihr mit dem CD-/MP3-Kassettenspieler von Aldi

Das Gerät von MAGINON beherrscht CDs, MP3, Kassetten und Radio. Für CD und MP3 verfügt der Player über einen programmierbaren Titelspeicher (20 Titel bei CD, 99 Titel bei MP3). Hinzu kommen ein USB-Anschluss, AUX-Eingang und Kopfhörerbuchse.

Mit einem Gewicht von 1,2 kg, Maßen von 21,7 x 23 x 11,9 cm und einer Musikausgangsleistung von 2 x 2 Watt-RMS, eignet sich das Gerät, wenn ihr am Strand oder beim Grillfest ein bisschen Musik im Hintergrund laufen lassen wollt.

Die Medion-Alternative im Vergleich

Der E66476 von Medion steht dem MAGINON in nichts nach. Die Funktionen sind identisch, in den Leistungswerten decken sich die Geräte ebenfalls. Wer aber kein langweiliges Schwarz haben möchte, kann sich über das weiße Design freuen.

Käuferin „martinaE“ hat es vor allem die Speicherfunktion angetan: „Das Gerät merkt sich, wo man war (was vor allem bei Hörspielen wichtig ist), sowohl bei Wechsel von CD zu USB als auch beim Einschalten. Sollte man mal gezielt was suchen unter 1000 Dateien, kann man in 10er-Schritten vor- und zurückspringen.“

Die Amazon-Alternative mit speziellen Funktionen

Mit dem RR 5045 von Karcher findet ihr für aktuell 44,99 Euro ein Alternative, die zwar ein bisschen teurer ist, aber dafür eine interessante Funktion mitbringt. Denn neben den Formaten, die die anderen Geräte ebenfalls beherrschen, könnt ihr mit dieser Boombox auch MP3-CDs abspielen. Seid ihr als noch im Besitz von MP3-Dateien, die ihr auf CD gebrannt habt, ist das für diesen Player kein Problem.

Karcher „RR 5045“ tragbares CD- und Kassetten-Radio Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 11:28 Uhr

Zudem verfügt der RR 5045 über eine Antischock-Funktion, die bei der CD-Wiedergabe Abspielprobleme durch Erschütterungen verhindert. Außerdem werden Kassetten per Soft-Eject-Mechanismus ausgeworfen. Das heißt, die empfindlichen Medien schießen nicht ruckartig heraus, sondern das Fach öffnet sich langsam.

Amazon-Kunde „Schoeneberg71“ freut sich jedenfalls über den RR 5045: „Dass noch Abspielgeräte für Audiokassetten vorhanden sind, ist heutzutage selten geworden. Doch mit dem vorhandenen Gerät ist das schon toll.“

