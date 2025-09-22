Aldi-Onlineshop schließt: Das müssen Kunden jetzt über Garantie und Reklamationen wissen

Ende März 2025 überraschte ALDI mit der Meldung, dass der gemeinsame Onlineshop von ALDI Nord und Süd schließen wird. Was bedeutet das für Kunden? Bis wann kann man noch bestellen und was passiert bei einer Reklamation?

Es gab viele Berichte, dass und warum der Onlineshop von ALDI geschlossen wird. Leider ging niemand darauf ein, was das für die Kunden bedeutet. Wir haben nachgefragt und erklären euch, wie Reklamationen nach der Schließung gehandhabt werden und wie lange der Shop noch für Bestellungen offen ist.

Retouren – wie funktioniert das nach dem Onlineshop-Schluss?

Ihr habt als Kunde im ALDI-Onlineshop einen 2-jährigen Gewährleistungsanspruch ab Lieferung. So lange könnt ihr bei defekter Ware eine Reparatur oder Erstattung fordern.

Wenn der Shop kurz nach dem Kauf schließt, erlischt damit euer Anspruch nicht.

Das bedeutet, auch wenn ALDI seinen Shop nicht weiter betreibt, muss euch das Unternehmen die Möglichkeit einer Reklamation geben.

Üblicherweise liegt jedem dort gekauften Artikel eine Garantiekarte bei, die euch über die Möglichkeit und Art einer Reklamationsabwicklung informiert.

Hier könnt ihr euren Garantieanspruch geltend machen (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wer bereits Waren im ALDI-Shop bestellt hat und in seiner Bestellübersicht auf den Button „Informationen zur Gewährleistung“ klickt, wird womöglich etwas Interessantes feststellen:

In vielen Fällen ist nicht ALDI der Lieferant, sondern ein „Vertriebspartner“. Die Ware stammt also eigentlich von einem anderen Hersteller/Shop und an den müsst ihr euch bei einer Reklamation wenden.

Das haben wir ja bereits in dem Artikel über die Aldi-Werkzeug-Marke Ferrex erklärt. Die nötigen Informationen dazu bekommt ihr auf der ALDI-Web-Seite oder auf der Garantiekarte. Wie das nach der Schließung des Shops funktioniert, muss vermutlich noch geklärt werden. Es liegt nahe, dass ihr euch weiterhin mit euren Kundendaten anmelden und eure vergangenen Bestellungen anzeigen lassen könnt.

In Fällen, bei denen ALDI selbst als Händler auftritt, erlöschen die Gewährleistungs- oder Garantieansprüche nicht mit dem Schließen des Shops. Es wird dann vermutlich darauf hinauslaufen, dass ihr eine Rückerstattung des Kaufpreises bekommt, weil keine Möglichkeiten zur Reparatur oder Ersatzlieferung mehr bestehen.

Nach der Shop-Schließung können Kunden etwa über das Formular auf https://www.aldi-onlineshop.de/kontakt/ weiter Kontakt zu ALDI aufnehmen und auch wegen etwaiger Retouren nachfragen.

Wie lange könnt ihr bei ALDI online bestellen?

Auf Nachfrage wurde uns bestätigt, dass bis einschließlich den 30. September 2025 im ALDI-Shop online möglich sind .

. Danach gilt für diese Artikel weiterhin die ALDI-Garantie, die es euch ermöglicht, die Ware ohne Angabe von Gründen in den nächsten 30 Tagen zurückzusenden.

Mit der Lieferung beginnt auch euer 2-jähriger Anspruch auf Gewährleistung.

Über die Schließung des Shops sowie über die nachfolgenden Konsequenzen wird ALDI seine Kunden über einen Newsletter informieren und auf der Web-Seite darauf hinweisen.

