Aldi rettet euch nächste Woche für 39,99 Euro, wenn euch ein Missgeschick passiert

Ein Missgeschick auf der Couch, dem Teppich oder anderen Oberflächen ist schnell passiert. Aldi Nord und Süd helfen euch bei der Beseitigung – aber nicht zum gleichen Preis.

Aldi verkauft Polster-Reiniger für 39,99 Euro

Aldi bringt ab dem 25. August einen Akku-Polster- und Teppichreiniger in die Filialen. Während das Gerät bei Aldi Nord für 39,99 Euro erhältlich ist, verlangt Aldi Süd 49,99 Euro. Wer im Süden Deutschlands wohnt, muss für das praktische Gerät kurioserweise spürbar mehr zahlen. Es handelt sich um ein lokales Angebot vor Ort in den Filialen.

Im Prospekt von Aldi Nord ist das Angebot gelistet:

Bei Aldi Nord zahlt ihr nur 39,99 Euro. (© Aldi-Nord-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Aldi Süd hat das Produkt auch im Prospekt:

Aldi Süd möchte mit 49,99 Euro mehr haben. (© Aldi-Süd-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Bei Amazon bin ich sogar über ein noch günstigeres Gerät gestoßen:

Für wen lohnt sich der Kauf des Polster-Reinigers von Aldi?

Für alle, die regelmäßig mit Flecken zu kämpfen haben. Sei es auf der Couch, dem Teppich oder im Auto.

Besonders lohnt sich der Kauf, wenn ihr Kinder oder Tiere habt, die oft Flecken machen und ihr diese einfach entfernen wollt.

Der Polster-Reiniger funktioniert gut, kann aber auch keine Wunder vollbringen.

Der Reiniger stammt aus der Eigenmarke Ambiano, leistet 80 Watt, setzt auf zwei Saugstufen und eine integrierte Sprühfunktion. Damit richtet er sich an alle, die schnell und unkompliziert Flecken auf Polstern, Teppichen oder Autositzen entfernen wollen. Besonders praktisch: Ein Bürsteneinsatz unterstützt die Tiefenreinigung, während die Tanks für Frisch- und Schmutzwasser klar voneinander getrennt sind.

Die Technik setzt auf einen Lithium-Ionen-Akku, der bis zu 15 Minuten Laufzeit verspricht. Geladen wird der Reiniger über einen aktuellen USB-C-Anschluss, die Ladezeit liegt zwischen drei und vier Stunden. Mit seinen Maßen von rund 42 mal 13 mal 23 Zentimetern bleibt das Gerät kompakt genug, um es flexibel im Haushalt oder im Auto einzusetzen.

Vergleicht man den Aldi-Reiniger mit bekannten Marken wie Kärcher, wird der Preisunterschied deutlich: Dort beginnen vergleichbare Akku-Modelle erst bei rund 140 Euro (bei Amazon anschauen). Aldi positioniert sich mit dem Ambiano-Gerät klar als günstige Alternative für alle, die ein praktisches Hilfsmittel suchen, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

