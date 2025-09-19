Aldi schickt euch in die Türkei: 8-tägige Wellness-Rundreise im Herbst für nur 199 Euro

Reisen zum Aldi-Preis: Für kurze Zeit hat der Discounter eine Rundreise entlang der Türkischen Riviera für nur 199 Euro pro Person im Angebot.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Sommer ist hierzulande zwar noch nicht ganz vorbei, doch uns bleiben nur wenige Tage. Wer sich pünktlich zu Beginn der kalten Jahreshälfte nochmal in den Süden verabschieden möchte, sollte jetzt bei Aldi Reisen vorbeischauen. Dort könnt ihr euch aktuell eine 8-tägige Rundreise an der Türkischen Riviera für nur 199 Euro pro Person sichern – inklusive Flügen, Übernachtung in 4-/5-Sterne-Hotels mit Halbpension sowie Ausflügen und Eintritten im Wert von 160 Euro (Angebot bei Aldi ansehen).

Anzeige

Es sind noch viele Termine im November und Dezember für 199 Euro verfügbar. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur bis einschließlich Sonntag, den 21.09.2025.

Angebot bei Aldi ansehen

Das Wichtigste auf einen Blick

Türkische Riviera (Antalya, Alanya, Pamukkale, Kemer)

(Antalya, Alanya, Pamukkale, Kemer) 8-tägig inklusive Flüge

4-/5-Sterne-Hotels/Thermalhotels mit Halbpension

Inklusive Ausflügen und Eintritten im Wert von ca. 160 Euro pro Person

Reisezeit: November 2025 bis März 2026

Die Reise beginnt mit dem Flug nach Antalya, wo ihr von der deutschsprachigen Reiseleitung empfangen werdet. Die ersten Nächte verbringt ihr in einem 5-Sterne-Hotel in Alanya inklusive Stadtbesichtigung am 2. Tag. Am 4. Tag geht's nach Pamukkale zu den berühmten Kalksinterterrassen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen.

Angebot bei Aldi ansehen

Nach einer Nacht im Thermalhotel geht's weiter nach Antalya samt Stadtbesichtigung und Besuch eines Schmuck- und Lederunternehmens am 6. Tag. Die letzten beiden Tage verbringt ihr in einem 5-Sterne-Hotel in der Region Kemer, bevor am 8. Tag der Rückflug nach Deutschland ansteht.

Anzeige

Darum empfehlen wir das Angebot

Die Rundreise bietet eine gute Mischung aus Erholung, Wellness, Kultur und Aktivität. Der Preis von 199 Euro pro Person für 7 Nächte ist ebenfalls unschlagbar. So viel kosten ja allein die Flüge meist schon.

Beachtet allerdings, dass es sich um eine durchgeplante Pauschalreise handelt. Individualtouristen, die ungern in begleiteten Gruppen unterwegs sind, sollten sich ihre Reise lieber selbst organisieren.

Angebot bei Aldi ansehen

Stornobedingungen

Die konkreten Stornierungsbedingungen sind direkt beim Anbieter zu erfragen. Bei Pauschalreisen gelten üblicherweise gestaffelte Stornogebühren. Eine Reiserücktrittsversicherung wird empfohlen, da sie bei unvorhersehbaren Ereignissen wie Krankheit die Stornokosten übernimmt.

So finden wir die besten Reiseangebote

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Reiseangeboten für euch und vergleichen Preise, Leistungen und Kundenbewertungen bei führenden Reiseanbietern. Bei Buchungen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Angebotsauswahl und Preisanalyse. Wir achten darauf, nur Reiseangebote mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis vorzustellen und weisen transparent auf Vor- und Nachteile hin.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.