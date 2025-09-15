Aldi Süd bringt für 4,99 Euro Licht ins Dunkel, wenn ihr es am meisten braucht

Ihr habt schlecht beleuchtete Ecken in Haus oder Wohnung? Dann sollte dieses Lämpchen genau das Richtige für euch sein.

Mit diesem Licht von Aldi kann nichts passieren

Mitten in der Nacht aus dem Bett müssen ohne rumstolpern im Dunkeln oder grelles Deckenlicht: Genau dafür hat der Discounter mit seinem Nachtlicht mit Bewegungsmelder (via Aldi-Prospekt) für 4,99 Euro ab dem 18. September 2025 in seinen Filialen das passende Gerät für euch.

Solltet ihr das Angebot verpassen, hat Amazon mit dem Steckdosen-Nachtlicht von GRIFEMA (auf Amazon anschauen) für 6,99 Euro eine passende Alternative parat – die für gerade mal zwei Euro mehr ein paar nützliche Funktionen mehr mitbringt.

Für wen lohnt sich das Nachtlicht mit Bewegungsmelder?

Familien: Habt ihr kleine Kinder, nach denen ihr in der Nacht immer mal wieder schauen müsst, dann könnt ihr Flur oder Kinderzimmer in Sekundenschnelle beleuchten.

Senioren: Auch für ältere Menschen, die nachts rausmüssen, lohnt sich das Nachtlicht mit Bewegungsmelder. So ist der Weg zur Toilette flott erleuchtet – und Stürze werden vermieden.

Singles: Wohnt ihr alleine in einer eher kleinen Wohnung, dann ist das Nachtlicht wohl nichts für euch. Sofern ihr keine langen Flure oder dunklen Ecken zu Hause habt.

Das bekommt ihr mit dem Aldi-Nachtlicht

Gefertigt von der Eigenmarke CASALUX, leuchtet die Lampe bernsteinfarben. Der Bewegungsmelder funktioniert auf einer Reichweite bis zu 3 Metern. Aus drei Betriebsarten könnt ihr wählen, ob das Nachtlicht dauerhaft eingeschaltet, aus oder auf Automatik eingestellt ist.

Die Amazon-Alternative im Vergleich

Das LED-Nachtlicht von GRIFEMA steht dem Aldi-Produkt nicht nichts nach – und lässt sich noch feiner konfigurieren. Bei einem Verbrauch von 0,5 Watt, leuchtet die Lampe warmweiß, erfasst ebenfalls Bewegungen bis zu 3 Metern und das im 120-Grad-Winkel.

Allerdings verfügt das Nachtlicht über 5 einstellbare Stufen, sodass ihr für jedes Szenario die passende Helligkeit wählen könnt. Ob als dauerhaft indirekte Beleuchtung im Kinderzimmer, Lampe in der Diele oder Küche. Das GRIFEMA-Nachtlicht ist flexibel einsetzbar.

Auch die Amazon-Kunden sind sich weitgehend einig. O. Walter bestätigt, dass der Sensor „sehr schnell und zuverlässig“ funktioniert. Und ein weiterer User freut sich über mehr Sicherheit zu Hause: „Wunderbar, niemand fällt mehr in der Dunkelheit“.