Aldi Süd entfacht mit neuem LED-Weihnachtskranz erbitterten Preiskampf

Wie günstig darf ein LED-Weihnachtskranz sein? Aldi Süd zeigt es euch.

Aldi Süd verkauft LED-Weihnachtskranz für 7,99 Euro

Ab dem 24. November legt Aldi Süd ein klassisches Deko-Highlight in die Regale: einen LED-Weihnachtskranz für schlappe 7,99 Euro. Der Kranz bringt mit 50 warmweißen LEDs festliche Stimmung in jedes Zuhause – egal ob an der Haustür, im Fenster oder auf dem Tisch. Dank Timerfunktion und Batteriebetrieb lässt sich das Licht automatisch steuern, und die Kunststoffverarbeitung macht den Kranz sowohl innen als auch außen nutzbar. Mit einem Durchmesser von rund 40 Zentimetern und 3 Jahren Garantie richtet sich das Angebot klar an Preisbewusste.

Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot anschauen:

Für 7,99 Euro bekommt ihr bei Aldi Süd einen schönen LED-Weihnachtskranz. (© Aldi-Süd-Prospekt / Home Creation / Screenshot: GIGA)

Bei Amazon müsst ihr erheblich mehr zahlen, bekommt dafür aber etwas Schmuck dazu:

LED-Weihnachtskranz mit Lichtern und Kugeldeko 35cm Türkranz mit warmweißen LEDs, Weihnachtskugeln und Geschenkboxen. Einfach zu montieren und wiederverwendbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 10:25 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Ideal für Sparfüchse, die Weihnachtsstimmung ohne hohe Strom- oder Anschaffungskosten wollen – günstiger wird festliche Beleuchtung kaum.

Perfekt für Vieldekorierer, die ihre Räume und Balkone mit mehreren Lichtquellen schmücken möchten, ohne das Budget zu sprengen.

Weniger geeignet für Designpuristen, die auf Naturmaterialien oder handgefertigte Kränze setzen – hier steht Funktion und Preis im Vordergrund, nicht Exklusivität.

Der LED-Kranz reiht sich ein in eine ganze Welle von Weihnachtsangeboten, mit denen Aldi Süd jedes Jahr aufs Neue den Discounter-Wettbewerb herausfordert. Während Baumarktketten oder Möbelhäuser deutlich mehr verlangen, setzt Aldi auf das Prinzip „Mehr Licht fürs Geld“. Die integrierte Timerfunktion spart zusätzlich Energie und macht den Kranz alltagstauglich – einmal einstellen, und das Licht erstrahlt jeden Abend zur selben Zeit.

Auch optisch ist das Modell flexibel: Ob klassisch-grün oder mit roten Akzenten – laut Prospekt stehen verschiedene Varianten zur Auswahl. Damit trifft Aldi den Nerv vieler Käufer, die Wert auf stimmungsvolle, aber unkomplizierte Deko legen.

Für alle, die frühzeitig aufrüsten wollen, lohnt sich der Blick in die Filiale ab 24. November: Erfahrungsgemäß sind solche Saisondeals schnell vergriffen – besonders, wenn sie so offensichtlich einen neuen Preiskampf um Weihnachtsstimmung lostreten.

