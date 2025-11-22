Aldi überrascht mit Prepaid-Kracher: Hier gibt's 25 GB und Flat für nur 9,99 Euro

Ihr sucht einen günstigen Prepaid-Tarif ohne Vertragsbindung? Aldi Talk macht’s möglich: Der Tarif S bietet euch 25 GB mit 5G-Geschwindigkeit für nur 9,99 Euro alle vier Wochen – und das Beste: Bei Bedarf könnt ihr kostenlos oft ein weiteres Gigabyte dazubuchen.

Flexibler Tarif mit kostenloser GB-Nachbuchung

Der Aldi Talk Tarif S richtet sich an alle, die Flexibilität schätzen und trotzdem nicht auf hohe Geschwindigkeiten verzichten wollen. Ihr bekommt 25 GB Datenvolumen mit 5G-Geschwindigkeit bis zu 50 MBit/s im Download (zum Angebot bei Aldi Talk).

Das Highlight: Reicht euch das Volumen nicht aus, könnt ihr kostenlos ein weiteres Gigabyte nachbuchen – eine echte Flatrate-Alternative zum Prepaid-Preis. Dazu gibt’s eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming. Als Bonus winken 10 Euro Startguthaben und weitere 10 Euro bei Rufnummernmitnahme.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telefónica (O2)

Anbieter: Aldi Talk

Tarifname: Tarif S

Datenvolumen + Speed: 25 GB mit 5G (bis 50 MBit/s)

Unlimited-Option: Kostenlose GB-Nachbuchung möglich

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, in alle deutschen Netze

Laufzeit: Keine (Prepaid)

EU-Roaming: Inklusive

eSIM-Unterstützung: Verfügbar

Startguthaben: 10 Euro

Rufnummernmitnahme: 10 Euro Bonus

Einmalige Kosten: 2,99 Euro (Starter-Set, statt 9,99 Euro)

Grundgebühr: 9,99 Euro (alle 4 Wochen)

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der Aldi Talk Tarif S ist perfekt für preisbewusste Nutzer, die flexibel bleiben wollen, aber nicht auf ausreichend Datenvolumen verzichten möchten. Mit 25 GB kommt ihr bei normalem Surfverhalten gut durch den Monat, und dank der kostenlosen Nachbuch-Option müsst ihr euch keine Sorgen um gedrosseltes Internet machen. Das Telefónica-Netz bietet inzwischen eine gute Abdeckung und ordentliche Geschwindigkeiten – besonders in Städten.

Der Preis von 9,99 Euro für effektiv unlimited Datenvolumen ist unschlagbar günstig. Zusammen mit den Boni von insgesamt 20 Euro könnt ihr die ersten acht Wochen praktisch kostenlos nutzen. Die Prepaid-Flexibilität sorgt dafür, dass ihr jederzeit die Kontrolle über eure Kosten behaltet.

Alternativen zum Tarif

Wer mehr Grundvolumen braucht, findet bei Aldi Talk auch die Tarife M (50 GB für 14,99 Euro) und L (100 GB für 19,99 Euro) – ebenfalls mit kostenloser Nachbuch-Option. Für das Telekom-Netz müsst ihr zu Anbietern wie Congstar oder der Telekom selbst wechseln, zahlt dort aber deutlich mehr.

Im Vodafone-Netz gibt es ähnliche Prepaid-Angebote, die aber meist teurer sind. Nutzt unseren Tarifvergleich, um das beste Angebot für eure Bedürfnisse zu finden.

