Aldi verkauft ab heute Retro-Ghettoblaster, der Klassik und Moderne vereint

Ghettoblaster waren früher allgegenwärtig. Die Stereo-Radios oder auch Boomboxen genannt, waren aus keinem Haushalt wegzudenken – und teilweise auch nicht von der Straße. Die Zeiten haben sich zwar geändert, doch es gibt auch moderne Neuauflagen solcher klassischen Geräte. Bei Aldi bekommt ihr ab dem 10. November einen Ghettoblaster mit Retro-Design aber modernen Features.

Aldi verkauft Ghettoblaster für 169 Euro

Wenn ich den Ghettoblaster von Medion so sehe, dann weckt dieser in mir Kindheitserinnerungen. Früher, als man noch Kassetten abgespielt oder Lieder aus dem Radio aufgenommen hat und sich ärgerte, wenn eine Moderation das Ende versaute. Heute gibt es Spotify und Co. Wenn ihr wieder einen Ghettoblaster haben wollt, aber nicht auf moderne Annehmlichkeiten verzichten möchtet, dann solltet ihr euch die Retro-Boombox bei Aldi im Onlineshop anschauen (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Der Preis liegt bei 169 Euro zuzüglich Versandkosten. Andere Händler verlangen deutlich mehr:

Medion Retro-Ghettoblaster Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2024 09:30 Uhr

Obwohl der Medion-Ghettoblaster im klassischen Retro-Design auftritt, hat er es faustdick hinter den Ohren. Ihr könnt darauf wie früher Kassetten oder CDs abspielen. Gleichzeitig sind aber auch Bluetooth, USB und ein microSD-Slot integriert, sodass ihr moderne Übertragungsmöglichkeiten nutzen könnt, um eure Musik über die Stereo-Lautsprecher mit jeweils 10 Watt abzuspielen.

Anzeige

Wenn ihr hingegen klassisches Radio hören wollt, ist eine Antenne integriert, die ihr wie damals ausziehen könnt. Über DAB+ werden sogar digitale Radiosender empfangen, wodurch ihr die beste Qualität erhaltet. Betrieben wird der Ghettoblaster über die Steckdose oder über Batterien – genau so wie früher.

Anzeige

Für wen lohnt sich so ein Ghettoblaster?

Als ich das Angebot von Aldi gesehen habe, schwelgte ich direkt in alten Erinnerungen. Wenn ihr früher so einen Ghettoblaster hattet und euch wieder so etwas gönnen, aber nicht auf moderne Features verzichten wollt, dann ist das Modell von Medion genau das Richtige für euch. Idealerweise habt ihr die passende Retro-Einrichtung dazu, dann ist es sogar noch besser.