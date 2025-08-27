Aldi verkauft aktuell ein Samsung-Smartphone mit dickem Akku zum Hammerpreis

Das Samsung Galaxy A16 5G ist gar nicht so lange auf dem Markt, da gibt es schon den großen Preisverfall. Aldi unterbietet die unverbindliche Preisempfehlung von 229 Euro deutlich und verkauft das Mittelklasse-Smartphone mit Zubehör zum Schnäppchenpreis.

Aldi verkauft Samsung Galaxy A16 5G für 169 Euro

Das Galaxy A16 5G kommt mit einer beeindruckenden Ausstattung daher. Das 6,7-Zoll-AMOLED-Display löst in Full-HD+ auf und unterstützt eine flüssige 90-Hz-Darstellung. Mit 128 GB bietet das Gerät doppelt so viel internen Speicher wie vergleichbare Modelle in dieser Preisklasse. Der verbaute 5.000-mAh-Akku verspricht dabei eine überdurchschnittlich lange Laufzeit. Das alles gibt es aktuell bei Aldi im Onlineshop für nur noch 145 Euro zuzüglich Versandkosten. Einen Displayschutz und eine Hülle legt der Discounter direkt bei (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

Samsung Galaxy A16 5G mit 128 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 11:58 Uhr

Samsung setzt neue Maßstäbe bei der Software-Unterstützung

Als erstes Mittelklasse-Smartphone erhält das Galaxy A16 5G sechs Jahre lang Updates. Bis 2030 ist das Gerät damit auf dem neuesten Stand. Das ist ein wichtiger Punkt für Käufer, die ihr Smartphone lange nutzen möchten. Auch die IP54-Zertifizierung gegen Spritzwasser und Staub sowie das integrierte 5G-Modem machen das Gerät absolut zukunftssicher.

Für wen lohnt sich der Kauf?

Im Grunde genommen für alle, die ein günstiges und gutes Samsung-Smartphone haben wollen, das eine lange Laufzeit, ein großes Display und viel Speicherplatz bietet. Mit sechs Jahren Software-Updates seid ihr für sehr lange Zeit versorgt und müsst das Handy nicht so schnell austauschen. Für den Preis findet ihr im Grunde keine Alternative auf dem Markt.

Bei Aldi gibt es auch direkt das komplette Set bestehend aus Smartphone, SIM-Karte, Hülle und Displayschutz. Allein ein Netzteil müsst ihr euch noch kaufen. Das legt Samsung nicht mehr bei (bei Amazon anschauen).