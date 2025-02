Aldi verkauft bald ein Balkonkraftwerk mit großem Speicher zum kleinen Preis

Wenn ihr bisher noch nicht auf den Zug mit Balkonkraftwerken aufgesprungen seid, euch aber ein Modell mit großem Speicher anschaffen wollt, dann solltet ihr euch das Angebot von Aldi nicht entgehen lassen. Ab dem 2. März bekommt ihr ein 860-Watt-Balkonkraftwerk mit Speicher zum attraktiven Preis.

Aldi verkauft Balkonkraftwerk mit Speicher für 849 Euro

Balkonkraftwerke sind in Deutschland wie Pilze aus dem Boden geschossen. Man sieht immer mehr Solarmodule an Balkonen, Flachdächern, Gartenhäusern und vielen anderen Stellen. Es lohnt sich einfach, so eine Mini-Solaranlage zu betreiben. Wollt ihr direkt mit einem Speicher einsteigen, dann wäre das Angebot von Aldi im Onlineshop etwas für euch. Ihr bekommt ab dem 2. März ein komplettes Set mit 2-kWh-Speicher für nur 849 Euro. Im Prospekt ist das Angebot schon gelistet, online aber noch nicht:

Bis auf die Halterung ist alles dabei. (© Aldi-Prospekt)

Zum Preis von 849 Euro zuzüglich Versandkosten erhaltet ihr folgende Komponenten:

2 x 430-Watt-Solarmodule

800-Watt-Growatt-Wechselrichter

2-kWh-Akku von Growatt

Schuko-Anschlusskabel

MC4-Kabel und MC4-Y-Adapter

Damit bekommt ihr im Grunde alles, was ihr zum Anschluss benötigt, und könnt direkt loslegen. Je nachdem, wo ihr das Balkonkraftwerk montieren wollt, müsst ihr dann noch eine Halterung wählen, die zu eurem Einsatzzweck passt (bei Amazon anschauen).

Der Preis von Aldi ist sehr gut, weil ihr wirklich alles, bis auf die Halterung, erhaltet. Ein Angebot von Amazon ist minimal günstiger für ein sehr ähnliches Set, doch ihr müsst dort die MC4-Kabel noch zusätzlich kaufen (bei Amazon anschauen).

880-Watt-Balkonkraftwerk mit Growatt-Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.02.2025 21:43 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf dieses Balkonkraftwerks?

Ihr bekommt ein komplettes Set aus Balkonkraftwerk und großem Speicher, sodass ihr keine Energie verschenkt, sondern so gut wie alles selbst nutzen könnt. Der Growatt-Speicher ist wasser- und staubdicht, sodass ihr ihn auch im Freien stehen lassen könnt. Der Einsatz ist bis -20 Grad möglich.

Das Gute an dem Speicher ist, dass ihr die Kapazität auch noch später erhöhen könnt. Ihr seid mit den 2 kWh also nicht limitiert, sondern könnt auf bis zu 8 kWh aufstocken. 2 kWh mehr kosten euch 499 Euro (bei Amazon anschauen). Insgesamt ein solides und bezahlbares System, das sich später noch aufrüsten lässt.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

