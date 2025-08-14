Aldi verkauft bald ein praktisches Gerät für 29,99 Euro, das ideal für kleine Küchen ist

Ihr habt nur wenig Platz, möchtet aber beim Kochen flexibel aufgestellt sein? Dann könnte dieses kompakte Gerät der ideale Küchenhelfer für euch sein.

Die Heißluftfritteuse für kleine Küchen

Ihr seid mit Mini-Backofen und Herdplatte in eure kleine Küche schon gut ausgestattet, wollt aber auch nicht auf den Geschmack von Frittiertem verzichten? Dann hat Aldi ab dem 25. August 2025 mit der Mini-Heißluftfritteuse von Ambiano das passende Gerät für euch im Filialangebot – für 29,99 Euro (via Aldi-Prospekt).

Solltet ihr das Angebot verpassen oder ohnehin lieber bei Amazon bestellen, bekommt ihr dort mit dem „aeco Cube 2.0“ (bei Amazon anschauen) die passende Alternative. Mit derzeit 28,49 Euro bietet das Gerät zum ähnlich günstigen Preis vergleichbare Funktionen und einen gleichwertigen Lieferumfang. Die Heißluftfritteuse ist auf Amazon um ganze 29 Prozent reduziert.

„aeco Cube 2.0“ Mini Airfryer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 04:54 Uhr

Für wen lohnt sich eine Mini-Heißluftfritteuse?

Singles: Wenn ihr alleine lebt und in eurer Koch-Nische nur begrenzt Platz habt, dann ist die Mini-Heißluftfritteuse mit ihren kompakten Maßen das perfekte Gerät, das sich problemlos in kleinen Küchen verstauen lässt.

Gesundheitsbewusste: Wer ab und zu nicht auf frittierte Speisen verzichten möchte, findet in der Mini-Heißluftfritteuse das passende Gerät. Denn mit wesentlich weniger Öl als in herkömmlichen Fritteusen könnt ihr hier Leckereien wie aus dem Imbiss zubereiten.

Familien: Wollt ihr euch und eure Kids mit frittierten Mahlzeiten verwöhnen, dann ist die Mini-Heißluftfritteuse vermutlich nichts für euch. Mit dem überschaubaren Fassungsvermögen eignet sich das Gerät eher nicht für mehr als zwei Personen.

Das bekommt ihr mit der Aldi-Mini-Heißluftfritteuse

Der Garraum fasst ungefähr 1,7 Liter, frittieren könnt ihr eure Speisen mit Temperaturen zwischen 80 und 200 Grad Celsius. Die integrierte Time-Funktion informiert euch mit einem Alarmton, wenn der Frittier-Vorgang abgeschlossen ist.

Die Reinigung fällt im Gegensatz zu anderen Fritteusen auch denkbar simpel aus. Den Frittierkorb könnt ihr einfach in die Spülmaschine geben.

Die Alternative zur Fritteuse von Aldi

Der „aeco Cube 2.0“ steht dem Aldi-Gerät in nichts nach – und bietet sogar noch einen Trick mehr. Denn die Amazon-Alternative fasst ganze zwei Liter, verfügt über einen 60-Minuten-Timer und eine automatische Abschaltfunktion. Mit 218 x 232 x 290 mm ist das Gerät ebenso kompakt.

Der Hersteller gibt an, dass knusprige Speisen mit 80 Prozent weniger Öl als in anderen Fritteusen zubereitet werden können. Zudem bestehen die verwendeten Teile aus 100 Prozent BPA-freien Materialien.

Beim „aeco Cube 2.0“ ist nicht nur der Frittierkorb spülmaschinenfest, auch die „Knusperplatte“ könnt ihr bedenkenlos in die Spülmaschine stecken. Userin Bea ist von dem Gerät überzeugt: „Optimale Ergebnisse und superleicht zu reinigen.“

Der Käufer „Darkfire“ lobt in seiner 5-Sterne-Wertung die Nutzung: „Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Temperatur auswählen und Zeit einstellen oder über die Programme schon voreingestellte Einstellungen auswählen und los geht’s. Das digitale Display ist in der Darstellung wirklich sehr klar und gut leserlich. (…) Es gibt viele tolle Rezepte die man in kürzester Zeit umsetzen kann.“

