Aldi verkauft bald ein Zubehör für 7,99 Euro, das jeder unter die Tür schieben sollte

Eine kleine Investition kann euch auf Dauer viel Geld sparen.
Aldi verkauft Zugluftstopper für 7,99 Euro
Mit dem Start in die kühle Jahreszeit rückt auch die Frage nach cleverem Energiesparen wieder in den Vordergrund. Aldi Süd bringt ab dem 22. September ein kleines, aber praktisches Zubehör in die Filialen, das genau hier ansetzt: den Zugluftstopper. Das Produkt kostet 7,99 Euro pro Stück und ist damit ganze 38 Prozent günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung von 12,99 Euro.
Im Prospekt ist das Angebot schon zu finden:
Andere Händler wollen etwas mehr haben:
Für wen lohnt sich der Kauf des Zugluftstopper bei Aldi Süd?
- Haushalte, die Heizkosten senken und Zugluft reduzieren wollen, profitieren besonders vom so einem Produkt.
- Ideal für Wohnungen in älteren Gebäuden mit undichten Türen oder schlecht isolierten Eingängen.
- Wer Türen auf Teppich oder unebenem Untergrund hat, kann den Zugluftstopper oft nicht richtig einsetzen.
Angeboten wird der Zugluftstopper in verschiedenen Farben. Mit Maßen von rund 95 mal 2,5 Zentimetern lässt er sich einfach unter fast jede Tür schieben und verhindert, dass kalte Luft in die Wohnung strömt oder warme Luft entweicht. Geeignet ist er vor allem für glatte Böden, wo sich Türen ohne großen Widerstand bewegen lassen.
Der Nutzen liegt auf der Hand: Ein dichter Abschluss am Türboden sorgt für ein stabileres Raumklima. Gerade in Zeiten steigender Energiekosten greifen viele zu solchen einfachen Lösungen, um die Heizkosten zu drosseln. Experten gehen davon aus, dass schon kleine Maßnahmen wie Türdichtungen oder abgedichtete Fensterrahmen einen spürbaren Unterschied machen können.
Wer also verhindern will, dass wertvolle Heizwärme im Herbst und Winter einfach unter der Tür verschwindet, findet ab dem 22. September eine schnelle und günstige Lösung bei Aldi Süd.
