Aldi verkauft bald ein Zubehör für eure Heizung, das die Kosten senkt und das Raumgefühl verbessert

Aldi Süd macht eure Wohnräume fit für den Winter.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer in den kommenden Wochen bei Aldi Süd einkauft, könnte über ein cleveres Produkt stolpern: Ab dem 22. September gibt es dort Heizkörperfolien von Tesa Moll im Angebot. Der Preis liegt bei 12,99 Euro pro Stück – 20 Prozent günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung von 16,29 Euro.

Anzeige

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi verlangt nur 12,99 Euro. (© Aldi-Süd-Prospekt / Tesa / Screenshot: GIGA)

Andere Händler sind deutlich teurer. Idealerweise kauft ihr direkt bei Tesa Moll über eBay, denn dort zahlt ihr den gleichen Preis (bei eBay anschauen). Je kälter es wird, desto höher wird der Preis steigen, weil dann immer mehr Menschen zuschlagen wollen. Schlagt also frühzeitig zu.

Tesa-Heizkörperfolie Isolierfolie für die Heizung, um die Kosten zu senken. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.09.2025 00:34 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf einer solchen Heizkörperfolie bei Aldi Süd?

Mieter in Altbauwohnungen – besonders, wenn Heizkörper direkt an ungedämmten Außenwänden sitzen und viel Wärme nach außen verloren geht.

Haushalte mit steigenden Energiekosten – wer jede Möglichkeit sucht, Heizkosten zu senken, profitiert schon von kleinen Einsparungen.

Gut gedämmte Neubauten – hier verpufft der Effekt, weil ohnehin kaum Wärme durch die Außenwände entweicht.

Die Folien sind jeweils etwa 0,7 mal 1 Meter groß und lassen sich leicht zuschneiden. Sie werden hinter dem Heizkörper an der Wand angebracht. Dort erfüllen sie eine einfache, aber wirkungsvolle Aufgabe: Sie reflektieren die Wärme zurück in den Raum, anstatt dass sie ungenutzt durch die Außenwand verloren geht. Mit einem Quadratmeterpreis von 18,56 Euro richtet sich das Angebot vor allem an alle, die ihre Heizkosten im Blick behalten wollen.

Gerade in älteren Wohnungen, in denen Heizkörper oft direkt an dünneren Außenwänden angebracht sind, kann die Heizkörperfolie spürbar etwas bringen. Denn selbst wenn es nur ein paar Prozent Heizenergie spart, summiert sich das über die gesamte Heizperiode schnell zu einem spürbaren Unterschied. Dazu kommt: Der Raum fühlt sich schneller warm und gleichmäßig beheizt an, was den Komfort deutlich verbessert.

Anzeige

Persönliche Erfahrung

Die Heizkörperfolie hat bei mir einen kleinen Effekt auf die Raumtemperatur. (© GIGA)

Ich habe in allen Räumen meiner Wohnung Heizkörper-Reflexionsfolien angebracht und dabei folgende Erfahrungen gemacht.

Besonders im kleinen Arbeitszimmer habe ich schnell gemerkt, dass ich die Temperatur ein bis zwei Grad niedriger einstellen kann und es trotzdem angenehm warm bleibt. Die Wärme kommt intensiver bei mir an, und die Raumtemperatur ist trotz gleicher Thermostateinstellung um etwa 0,5 bis 1 Grad höher.

In größeren Räumen wie Schlafzimmer oder Wohnzimmer war der Effekt weniger deutlich. Dort konnte ich nur feststellen, dass sich die Räume etwas schneller aufheizen, spüren tue ich es allerdings kaum.

Anzeige

Finanziell hat sich die Anschaffung für mich aber gelohnt: In den letzten Wintern habe ich fast 100 m³ Gas pro Jahr weniger verbraucht als zuvor. Ich habe in dieser Zeit zwar auch andere Maßnahmen umgesetzt, doch die Folien haben sicher ihren Anteil daran, dass meine Heizkosten gesunken sind.

Wichtig ist für mich: Die Folien lohnen sich vor allem in älteren Gebäuden ohne Außendämmung. Und sie müssen richtig angebracht werden, damit keine kalte Luft dahinter steht und Schimmel entsteht.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.