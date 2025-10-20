Aldi verkauft bald eine LED-Fensterdeko für Weihnachten, die sich jeder leisten kann

Diese 1,99-Euro-Deko von Aldi zeigt, dass festliche Atmosphäre nicht teuer sein muss.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi schmückt eure Fenster für kleines Geld

Ein Hauch von Weihnachten zieht bei Aldi Nord ein: Ab dem 27. Oktober gibt es dort wieder kleine LED-Fensterhänger der Marke Home Creation, die selbst Minimalisten in Festtagsstimmung bringen dürften. Die Deko kostet gerade einmal 1,99 Euro pro Stück – und sorgt mit warmweißem Licht für gemütliche Atmosphäre in den eigenen vier Wänden.

Anzeige

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi bietet verschiedene Motive an. (© Aldi-Nord-Prospekt / Home Creation / Screenshot: GIGA)

Wollt ihr direkt ein 4er-Set haben, könnt ihr euch bei Amazon andere Motive zu günstigen Preisen sichern:

4 Stück LED Lichterkette für Fenster mit Weihnachtsmotiven Batteriebetriebene Fensterbeleuchtung mit 4 verschiedenen Formen (Glocken, Weihnachtsbaum, Elch, Schneeflocken), einfache Montage durch Saugnäpfe ohne Bohren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2025 11:41 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf?

Ideal für alle, die günstig Weihnachtsstimmung schaffen wollen: Perfekt für kleine Budgets oder als Einstieg in die festliche Dekoration.

Empfehlenswert für Mieter oder WG-Zimmer: Dank Saugnapf und Batteriebetrieb kein Bohren oder Steckdosenkabel nötig – einfach und rückstandsfrei anzubringen.

Weniger geeignet für Outdoor-Fans: Die Hänger sind ausschließlich für Innenräume gedacht und nicht wetterfest.

Zur Auswahl stehen gleich mehrere klassische Motive: Weihnachtsmann, Stern, Baum, Schneemann und Wichtel – jeweils mit etwa einem Dutzend kleiner LEDs bestückt. Dank des transparenten Kabels und der unauffälligen Saugnäpfe lassen sich die Figuren ganz einfach ans Fenster hängen, ohne dass Kabelsalat oder Nägel nötig sind.

Die Hänger sind für den Innenbereich gedacht und werden inklusive Batterien verkauft. Damit sind sie direkt nach dem Auspacken einsatzbereit – kein Steckdosenplatz, kein Adapter nötig. Besonders praktisch: Die Farbvariante Schwarz sorgt für einen modernen Look, der sich auch gut in minimalistische Wohnstile einfügt.

Anzeige

Ob im Wohnzimmerfenster, in der Küche oder im Kinderzimmer – die LED-Hänger verbreiten einen dezenten, aber stimmungsvollen Glanz, der sich perfekt mit anderer Weihnachtsdeko kombinieren lässt. Und wer gleich mehrere Motive nebeneinander aufhängt, kann sich mit wenig Aufwand ein kleines Lichterensemble schaffen.