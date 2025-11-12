Aldi verkauft bald eine süße Weihnachtsdeko mit LEDs für nur 4,99 Euro

Diese kleinen Wichtel von Aldi Süd könnten der heimliche Deko-Hit des Winters werden.

Aldi Süd verkauft LED-Weihnachtswichtel für 4,99 Euro

Ab dem 24. November bietet Aldi Süd eine besonders charmante Deko-Idee für die Adventszeit an: LED-Weihnachtswichtel zum Aufhängen. Die kleinen Figuren sind in mehreren Varianten erhältlich – etwa mit roter oder goldener Mütze – und kosten nur 4,99 Euro pro Stück. Mit ihrer warmweißen Beleuchtung bringen sie sanftes Licht in dunkle Winterabende. Die Timerfunktion sorgt dafür, dass sie sich automatisch ein- und ausschalten, und dank der kompakten Maße von ca. 5 × 40 × 24 cm passen sie fast überall hin.

Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot anschauen:

LED-Weihnachtswichtel von Aldi Süd. (© Aldi-Süd-Prospekt / Home Creation / Screenshot: GIGA)

Für wen lohnt sich der Kauf?

Dekofans mit wenig Platz: Die Wichtel sind leicht, kompakt und lassen sich überall aufhängen.

Eltern mit Kindern: Das niedliche Design sorgt garantiert für Begeisterung, ohne zu aufdringlich zu wirken.

Weniger geeignet für Minimalisten: Wer eine schlichte, moderne Einrichtung bevorzugt, könnte das verspielte Design als zu kitschig empfinden.

Die LED-Weihnachtswichtel gehören zur beliebten Home-Creation-Reihe, die regelmäßig mit kreativen Wohnaccessoires bei Aldi punktet. Durch die Kombination aus klassischem Naturmaterial-Look und moderner LED-Technik entsteht ein gemütliches Lichtspiel, das nicht blendet, sondern warm leuchtet. Besonders praktisch: Der integrierte Timer nimmt euch das tägliche Ein- und Ausschalten ab – ein kleines, aber feines Detail, das man schnell zu schätzen weiß.

Wer sein Zuhause rechtzeitig vor dem ersten Advent schmücken möchte, sollte sich den Verkaufsstart vormerken. Erfahrungsgemäß sind die schönsten Modelle solcher Aldi-Weihnachtsartikel schnell vergriffen. Und für 4,99 Euro ist die Versuchung groß, gleich mehrere dieser leuchtenden Wichtel mitzunehmen – vielleicht einen für sich und einen zum Verschenken.

