Aldi verkauft bald eine Tischleuchte für 4,99 Euro, die dort funktioniert, wo andere Modelle scheitern

Viele von euch kennen das Problem. Man möchte nicht immer die große Deckenleuchte einschalten und tastet sich dann im Dunkeln durch die Räume. Mit der mobilen Tischleuchte von Aldi Süd habt ihr das Problem nicht mehr.

Aldi Süd verkauft kabellose Tischleute für 4,99 Euro

Tischleuchten sind wirklich praktisch. Sie sorgen mit etwas Licht für ein hohes Wohlbefinden. Blöd nur, dass die meisten Tischleuchten am Stromnetz hängen. Aldi Süd löst das Problem. Ab dem 4. August 2025 erhaltet ihr eine Akku-Tischleuchte für nur 4,99 Euro. Im Prospekt ist das Angebot bereits gelistet:

Mit dieser Tischleuchte seid ihr ohne Kabel unterwegs. (© Aldi-Süd-Prospekt / Casalux / Screenshot: GIGA)

Eine recht ähnliche Akku-Tischleuchte gibt es bei Amazon für deutlich mehr. Durch die IP54-Zertifizierung ist sie dafür auch für draußen geeignet:

TYEE: Kabellose Tischleuchte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.07.2025 09:09 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf der kabellosen Tischleuchte bei Aldi Süd?

Für alle, die nicht mit einer Taschenlampe herumlaufen wollen, sondern mit einer kleinen Tischleuchte.

Für alle, die sich dort eine Lichtquelle schaffen wollen, wo keine Steckdose in der Nähe ist.

Die kabellose Tischleuchte ist nichts für euch, wenn ihr den Akku nicht regelmäßig aufladen wollt.

Die Akku-Tischleuchte von Aldi Süd wird in verschiedenen Farben verkauft. Ihr könnt also das Design wählen, das zu eurer Einrichtung passt. Die Leuchtdauer gibt Aldi mit bis zu 6 Stunden an und ihr könnt zwischen drei Lichtfarben wählen. Ein USB-Kabel befindet sich im Lieferumfang. Ein Netzteil müsste ihr hingegen selbst haben, um den Akku aufladen zu können.

Ich habe so eine ähnliche Akku-Leuchte als Stehleuchte von Aldi und muss sagen, dass ich diese beim Lesen oft nutze. Das Licht ist angenehm und nicht zu grell. Perfekt für eine gemütliche Atmosphäre. Ihr dürft nur nicht vergessen, den Akku zu laden.

