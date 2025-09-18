Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Aldi verkauft bald für 5,99 Euro ein Gerät, das euch im Notfall das Leben retten kann
DEAL

Aldi verkauft bald für 5,99 Euro ein Gerät, das euch im Notfall das Leben retten kann

Robert Kohlick
Robert Kohlick,
2 min Lesezeit
Aldi Nord GIGA Template
Genau der richtige Zeitpunkt, um aufzustocken. (© GIGA)
Rauchwarnmelder sind in fast allen Bundesländern längst Pflicht – und im Ernstfall können sie Leben retten. Wer noch nicht ausreichend ausgestattet ist oder einfach günstig nachrüsten möchte, bekommt bei Aldi Nord ab dem 25. September 2025 einen echten Schnapper!

Der Workzone-10-Jahres-Rauchmelder ist dort für nur 5,99 Euro erhältlich – inklusive Batterie, Montagematerial und VdS-Zertifizierung.

Rauchmelder 10 Jahre Aldi
Im Prospekt ist der Rauchmelder bereits zu finden. (© Aldi)

In Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren, die als Rettungswege genutzt werden, sind Rauchwarnmelder bundesweit verpflichtend – sowohl in Neubauten als auch in den meisten Bestandswohnungen. Je nach Bundesland können die Rauchwarnmelder auch in weiteren Zimmern benötigt werden (Quelle: ADAC).

Für wen lohnt sich der Rauchmelder bei Aldi?

  • Für alle, die günstig Rauchmelder in allen Räumen nachrüsten wollen
  • Für Wohnungsbesitzer oder WG-Bewohner, die ihre Räume sicherer machen wollen
  • Für Nutzer, die vernetzte oder smarte Rauchmelder (z. B. per App) suchen

Der Rauchmelder erledigt seine Aufgabe zuverlässig: Er warnt bei Rauchentwicklung – und das für etwa zehn Jahre. Er lässt sich ganz einfach und ohne Kabelsalat montieren und kommt mit allem, was man braucht: Montageset, 9-Volt-Batterie, Prüfknopf, Stummschaltung.

Das Gerät verfügt über eine automatische Selbsttest-Funktion. Sollte die Batterie schwächer werden, gibt das Gerät frühzeitig ein akustisches Warnsignal aus.

Rauchmelder-Alternative bei Amazon: Teurer, dafür aber smart

Wer einen Rauchmelder mit App-Anbindung haben will, der beim Auslösen auch noch Push-Benachrichtigung an euer Handy schickt, findet die passende Alternative von X-Sense bei Amazon (bei Amazon anschauen).

Smarter Rauchmelder von X-Sense
10 Jahre Produktlebensdauer, App-Anbindung, austauschbare Batterie
27,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 21:51 Uhr

Im Gegensatz zur günstigen Version von Aldi müsst ihr für die smarte Variante jedoch deutlich mehr Geld ausgeben. Ein einzelner Rauchmelder kostet 27,99 Euro – wer drei Stück auf einen Schlag bestellt, zahlt immerhin nur 77 Euro.

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

