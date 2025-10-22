Aldi verkauft bald Weihnachtsdeko, mit der ihr eure Nachbarn richtig neidisch machen könnt

Kaum steht sie da, schaut die ganze Straße hin – diese Deko von Aldi zieht garantiert alle Blicke auf sich.

Aldi Süd verkauft aufblasbare Weihnachtsfiguren

Mit Beginn der kalten Jahreszeit legt Aldi Süd vor – und bringt ab Donnerstag, 6. November, die wohl auffälligste Weihnachtsdeko der Saison in die Filialen. Von Home Creation gibt es aufblasbare Weihnachtsfiguren, die nicht nur Kinderaugen leuchten lassen, sondern auch in jeder Nachbarschaft für Gesprächsstoff sorgen. Die Kosten dafür halten sich mit 17,99 Euro pro Stück in Grenzen.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Damit sorgt ihr für Aufsehen. (© Aldi-Süd-Prospekt / Home Creation / Screenshot: GIGA)

Wollt ihr richtig Eindruck machen, dann bekommt ihr bei Amazon ein XXL-Modell:

Aufblasbarer Weihnachtsmann mit LED-Beleuchtung (244 cm) Wetterfeste Weihnachtsdekoration für den Außenbereich mit 2,4 m Höhe, integrierten LEDs, Befestigungsseilen und praktischer Aufbewahrungstasche. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.10.2025 12:32 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Für Deko-Fans, die jedes Jahr nach etwas Neuem suchen – sie bekommen hier ein großes, auffälliges Highlight zum kleinen Preis.

Für Familien mit Kindern, weil die Figuren fröhlich leuchten, robust sind und garantiert für Staunen sorgen.

Nicht ideal für Minimalisten, die es lieber schlicht und ruhig mögen – diese Deko ist eindeutig nichts für Understatement.

Für 17,99 Euro bekommt ihr eines von drei Modellen: einen fröhlichen Weihnachtsmann, einen klassischen Schneemann oder einen Tannenbaum mit leuchtendem Stern. Die Figuren sind zwischen 82 und 126 Zentimeter hoch, also groß genug, um im Garten, auf dem Balkon oder im Eingangsbereich sofort aufzufallen.

Jede Figur ist mit warmweißer Beleuchtung ausgestattet und hält dank 3 Jahren Garantie auch mehrere Winter aus. Der Aufbau ist simpel: auspacken, anschließen, aufblasen – fertig ist die Mini-Weihnachtsparade. Und das Beste daran: Die Figuren sehen nicht nur witzig aus, sie schaffen auch ein stimmungsvolles Licht, das eure Deko von der Masse abhebt.

Praktisch: Dank der leichten Bauweise lassen sich die Figuren nach der Saison problemlos wieder verstauen. Das macht sie zu einem idealen Kompromiss zwischen Showeffekt und Alltagstauglichkeit.

Wer also schon jetzt plant, die Nachbarschaft mit etwas mehr Glanz und Augenzwinkern in Weihnachtsstimmung zu bringen, sollte den 6. November im Kalender markieren – denn solche Hingucker sind bei Aldi erfahrungsgemäß schnell ausverkauft.

