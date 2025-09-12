Aldi verkauft bald zwei Messgeräte für je 9,99 Euro, die jeder Heimwerker besitzen sollte

Mit diesem kleinen Gerät entlarvt ihr jede feuchte Wand.
Aldi Süd verkauft zwei Helfer für je 9,99 Euro
Aldi Süd bringt ab dem 25. September zwei praktische Helfer in die Filialen, die vor allem Heimwerker und Hausbesitzer interessieren dürften. Es handelt sich um ein Feuchtmessgerät und ein Pyrometer (Infrarot-Thermometer) der Marke Workzone. Der Preis ist mit 9,99 Euro pro Stück wirklich gut.
Im Prospekt ist das Angebot gelistet:
Vergleichbare Geräte kosten bei Amazon spürbar mehr:
Für wen lohnt sich der Kauf der Messgeräte bei Aldi Süd?
- Heimwerker und Hausbesitzer, die Feuchtigkeit oder Wärmebrücken einfach selbst überprüfen wollen.
- Gelegenheitsnutzer, die ein günstiges Einstiegsgerät suchen und nicht gleich Baumarktpreise zahlen möchten.
- Nicht für Profis geeignet, da Messgenauigkeit und Funktionsumfang hinter teureren Markenprodukten zurückbleiben.
Das Feuchtmessgerät zeigt den Feuchtigkeitsgehalt in Holz, Beton oder Wänden in Prozent an. Damit lässt sich schnell überprüfen, ob sich hinter der Wand Feuchtigkeit staut – ein entscheidender Hinweis, wenn man Schimmelbildung vorbeugen will oder Materialien auf ihre Trocknung prüfen möchte.
Das Pyrometer wiederum misst Temperaturen kontaktlos und arbeitet in einem Bereich von –50 bis +380 Grad Celsius. Die maximale Distanz zur Oberfläche beträgt 20 Zentimeter. Damit eignet sich das Gerät etwa zum Prüfen von Heizkörpern, Leitungen oder auch zum Auffinden von Wärmebrücken am Haus. Batterien sind jeweils im Lieferumfang enthalten.
Aldi gewährt wie gewohnt eine Herstellergarantie von drei Jahren. Für Heimwerker bedeutet das: Die Geräte lassen sich nicht nur im Alltag, sondern auch langfristig nutzen. Besonders im Herbst und Winter können Messungen der Oberflächentemperatur oder Feuchtigkeit wertvolle Hinweise geben – sei es zur Verbesserung der Energieeffizienz oder zur Früherkennung von Problemstellen im Haus.
Mit diesem Angebot setzt Aldi seine Reihe an Werkzeugaktionen fort, die regelmäßig in den Filialen für Schlangen sorgen. Wer also schon länger überlegt, ein Feuchtmessgerät oder ein Infrarot-Thermometer anzuschaffen, sollte ab dem 25. September für kleines Geld zugreifen.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.