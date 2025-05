Aldi verkauft das ideale Balkonkraftwerk für alle, die kein klassisches Balkonkraftwerk haben wollen

Balkonkraftwerke gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Ihr könnt diese schon für kleines Geld kaufen und eure Stromkosten so deutlich reduzieren. Wollt ihr aber kein klassisches Balkonkraftwerk, dann hat Aldi im Onlineshop die Lösung für euch. Dort bekommt ihr einen Solarpflanzkasten, der zwei Aufgaben erfüllt. Günstig ist der Spaß aber nicht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi verkauft Solarpflanzkasten für 849 Euro

Wenn ihr eine schöne Terrasse oder einen Garten habt, den ihr nicht mit einem normalen Balkonkraftwerk verunstalten wollt, dann solltet ihr euch den Solarpflanzkasten bei Aldi anschauen. Im Onlineshop wird dieser für 849 Euro zuzüglich Versandkosten verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Für insgesamt 894,90 Euro bekommt ihr einen Pflanzkasten und ein 420 Watt starkes Balkonkraftwerk mit einzigartiger Optik.

Anzeige

Der Solarpflanzkasten von Green Solar macht optisch einiges her. (© Green Solar)

Vor- und Nachteile des Solarpflanzkastens von Aldi

Der Solarpflanzkasten bietet eine einzigartige Optik und kann so zu einem echten Hingucker werden, während er kostenlose Energie für euch erzeugt.

Er kann auch perfekt als Raumtrenner oder Windschutz genutzt werden, um etwas Privatsphäre zu schaffen.

Mit 420 Watt und senkrechter Bauform holt ihr nicht das Optimum an Leistung heraus. In dem Fall ist die Optik wichtiger als die Funktion.

Anzeige

Green Solar Bifazialer-Solarpflanzkasten 420 / 400 W Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.05.2025 11:52 Uhr

Was kann der Solarpflanzkasten von Aldi?

Ihr bekommt mit dem Solarpflanzkasten von Aldi ein einzigartiges Balkonkraftwerk mit maximal 420 Watt. Es ist ein bifaziales Solarmodul verbaut, sodass von beiden Seiten Sonne eingefangen werden kann. So könnt ihr über den Tag hinweg Energie erzeugen und euren Grundbedarf decken.

Anzeige

Es ist ein 400-Watt-Wechselrichter dabei. Ihr schöpft die maximal erlaubten 800 Watt also nicht aus. Ein großer Vorteil ist, dass der Solarpflanzkasten als Balkonkraftwerk frei stehen kann. Ihr müsst euch also nicht um eine spezielle Halterung kümmern und könnt ihn auch umstellen. Das Kabel geht direkt in die Steckdose und ihr habt keine Probleme.

Günstig ist der Spaß mit fast 900 Euro aber nicht. Habt ihr hingegen keine andere Möglichkeit oder wollt die klassische Optik nicht, ist das hier eine tolle Lösung, um kostenlosen Solarstrom zu erzeugen.

Green Solar Bifazialer-Solarpflanzkasten 420 / 400 W Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.05.2025 11:52 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen