Aldi verkauft die perfekte Alternative zum klassischen Balkonkraftwerk

Mit dem Solarpflanzkasten von Aldi könnt ihr Strom erzeugen – ohne klassisches Balkonkraftwerk.

Aldi verkauft Solarpflanzkasten für 849 Euro

Wenn ihr eine schöne Terrasse oder einen Garten habt, den ihr nicht mit einem normalen Balkonkraftwerk verunstalten wollt, dann solltet ihr euch den Solarpflanzkasten bei Aldi anschauen. Im Onlineshop wird dieser für 799 Euro zuzüglich Versandkosten verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Dafür bekommt ihr einen Pflanzkasten und ein 420 Watt starkes Balkonkraftwerk mit einzigartiger Optik.

Der Solarpflanzkasten von Green Solar macht optisch einiges her. (© Green Solar)

Vor- und Nachteile des Solarpflanzkastens von Aldi

Der Solarpflanzkasten bietet eine einzigartige Optik und kann so zu einem echten Hingucker werden, während er kostenlose Energie für euch erzeugt.

Er kann auch perfekt als Raumtrenner oder Windschutz genutzt werden, um etwas Privatsphäre zu schaffen.

Mit 420 Watt und senkrechter Bauform holt ihr nicht das Optimum an Leistung heraus. In dem Fall ist die Optik wichtiger als die Funktion.

Green Solar Bifazialer-Solarpflanzkasten 420 / 400 W

Was kann der Solarpflanzkasten von Aldi?

Ihr bekommt mit dem Solarpflanzkasten von Aldi ein einzigartiges Balkonkraftwerk mit maximal 420 Watt. Es ist ein bifaziales Solarmodul verbaut, sodass von beiden Seiten Sonne eingefangen werden kann. So könnt ihr über den Tag hinweg Energie erzeugen und euren Grundbedarf decken.

Es ist ein 400-Watt-Wechselrichter dabei. Ihr schöpft die maximal erlaubten 800 Watt also nicht aus. Ein großer Vorteil ist, dass der Solarpflanzkasten als Balkonkraftwerk frei stehen kann. Ihr müsst euch also nicht um eine spezielle Halterung kümmern und könnt ihn auch umstellen. Das Kabel geht direkt in die Steckdose und ihr habt keine Probleme.

Günstig ist der Spaß mit fast 850 Euro aber nicht. Habt ihr hingegen keine andere Möglichkeit oder wollt die klassische Optik nicht, ist das hier eine tolle Lösung, um kostenlosen Solarstrom zu erzeugen.

