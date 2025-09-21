Aldi verkauft diese Woche ein brandneues Samsung-Handy zum Schnäppchenpreis

Das Samsung Galaxy A17 5G ist gerade erst auf den Markt gekommen und ab dem 25. September bei Aldi Nord und Süd im Angebot.

Aldi verkauft Samsung Galaxy A17 5G für 179 Euro

Ab Donnerstag, den 25. September, bringen Aldi Nord und Aldi Süd ein neues Smartphone-Angebot in ihre Filialen. Das Samsung Galaxy A17 5G wird dort zum Sonderpreis von 179 Euro verkauft. Regulär liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 229 Euro – ein Rabatt von 21 Prozent. Ihr bekommt das Handy direkt an der Kasse.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Kaum auf dem Markt, schon bald Aldi im Angebot. (© Aldi-Nord-Prospekt / Samsung / Screenshot: GIGA)

Andere große Händler und Samsung direkt wollen deutlich mehr:

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy A17 5G?

Für alle, die ein solides 5G-Smartphone mit großem Akku und guter Kamera zum günstigen Preis suchen.

Für Nutzer, die viel Speicherplatz brauchen und mit einer microSD-Karte flexibel auf bis zu 2 TB erweitern wollen.

Für Power-User und Gamer, die mehr Arbeitsspeicher und High-End-Leistung erwarten – dafür ist das Gerät zu schwach ausgestattet.

Das Samsung Galaxy A17 5G punktet mit einem 6,7 Zoll großen Super-AMOLED-Display in Full-HD, einem kräftigen 5.000-mAh-Akku und einer 50-Megapixel-Triple-Kamera. Dazu kommen eine 13-MP-Frontkamera, 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicher, der sich per microSD-Karte um bis zu 2 Terabyte erweitern lässt. Auch 5G-Unterstützung und ein Spritzwasser- sowie Staubschutz nach IP54 sind mit an Bord.

Wer zuschlägt, bekommt zusätzlich ein Aldi-Talk-Starter-Set im Wert von 10 Euro gratis dazu. Das Gerät ist vertragsfrei, ohne SIM-Lock und kann sowohl mit einer als auch mit zwei SIM-Karten genutzt werden. Damit spricht das Angebot nicht nur Neukunden, sondern auch bestehende Nutzer an, die flexibel bleiben wollen.

Im Vergleich zu ähnlichen Mittelklasse-Smartphones bewegt sich das Galaxy A17 5G preislich bereits unterhalb vieler Wettbewerber, die häufig zwischen 200 und 250 Euro kosten. Mit dem Aldi-Angebot fällt des Galaxy A17 5G deutlich unter die magische Schwelle von 200 Euro. Der Vorgänger war das beliebteste Android-Handy der Welt.

