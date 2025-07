Aldi verkauft Donnerstag ein Gerät für 14,99 Euro, das aktuell jeder dabei haben sollte

Der Sommer ist da und bringt euch nicht nur zum Schwitzen, sondern lässt euer Smartphone auch ordentlich leiden. Gut, dass Aldi Nord ab dem 24. Juli 2025 eine ungewöhnliche Kombination verkauft.

Aldi verkauft Powerbank mit Ventilator für 14,99 Euro

Jeder von euch dürfte eine Powerbank und einen Mini-Ventilator kennen. Kaum jemand dürfte eine Kombination aus beidem gesehen haben. Genau das verkauft Aldi Nord ab dem 24. Juli 2025 in den Filialen für nur 14,99 Euro. Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi Nord bietet eine Powerbank mit Ventilator für 14,99 Euro an (© Aldi-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Tatsächlich gibt es auch Alternativen bei Amazon, wenn ihr keinen Aldi Nord in der Nähe habt (bei Amazon anschauen). Die kostet auch gar nicht so viel mehr und der Akku ist sogar etwas größer:

JISULIFE-Handventilator mit 4.500-mAh-Powerbank Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2025 11:48 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Für alle, die nicht zwei Geräte mit sich herumschleppen möchten.

Für alle, die sowohl eine Abkühlung für sich als auch eine Akku-Reserve für ihr Smartphone dabei haben wollen.

Der Kauf lohnt sich für euch nicht, wenn ihr wirklich lange unterwegs seid. Der Akku der Powerbank ist relativ klein.

Die Tage werden wärmer und mit ihnen wächst der Wunsch nach mobiler Erfrischung. Der faltbare Mini-Ventilator von Aldi Nord vereint gleich mehrere praktische Funktionen in einem kompakten Gerät: Neben seiner Hauptaufgabe als Luftspender dient er gleichzeitig als Powerbank und praktischer Smartphone-Halter.

Mit seinen kompakten Maßen von 81 x 169 Millimetern verschwindet der Ventilator problemlos in jeder Tasche. Die integrierte 3.000-mAh-Powerbank sorgt je nach Einstellung für 4 bis 11 Stunden erfrischende Brise oder einen halbvollen Smartphone-Akku. Besonders praktisch: Über den eingebauten Bildschirm behaltet ihr stets den Überblick über den aktuellen Ladezustand.

Die durchdachte Konstruktion könnt ihr das Gerät als stabilen Standfuß für euer Smartphone nutzen – ideal für entspanntes Video-Streaming oder Videocalls. Nach 3 bis 4 Stunden an der Steckdose ist der Akku des Ventilators wieder vollständig geladen und bereit für den nächsten Einsatz. Durch seinen flexiblen Aufbau lässt er sich platzsparend zusammenfalten und verschwindet so praktisch in jeder Tasche.

