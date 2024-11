Aldi verkauft Donnerstag eine kleine Geheimwaffe für den Nachttisch

Wenn ihr euren Nachttisch etwas aufwerten, aber nicht so viele Geräte dort stehen haben wollt, dann solltet ihr am 14. November 2024 bei Aldi Nord reinschauen. Der Discounter verkauft nämlich einen Radiowecker mit einigen Zusatzfunktionen zum günstigen Preis.

Aldi verkauft besonderen Radiowecker für 24,99 Euro

Es gibt nicht viele Dinge, die ich auf dem Nachttisch stehen habe. Ein kleiner Radiowecker gehört genauso dazu wie eine Lampe und eine kabellose Ladestation. Wäre es nicht cool, wenn man alle Geräte vereinen könnte und so Platz spart? Genau das ist mit dem Radiowecker von Krontaler der Fall. Ihr bekommt einen Wecker, das Radio, eine kabellose Ladestation für euer Handy und ein kleines Nachtlicht in nur einem Gerät für 24,99 Euro. Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Ihr könnt aus zwei Farben wählen. (© Aldi-Prospekt)

Der Radiowecker von Krontaler, der bei Aldi Nord in den Filialen angeboten wird, sieht sogar ziemlich gut aus. Er steht auf vier kleinen Füßen und besitzt eine leichte Retro-Optik. Trotzdem sind moderne Features integriert. Wenn ihr euch nicht per Handy aufwecken lassen wollt, könnt ihr das in dem Fall auch per Radio und einem Weckton machen. Über Nacht ist der Akku des Handys voll, wenn ihr es auf die kabellose Ladestation legt.

Ein zumindest rein vom Funktionsumfang recht ähnliches Produkt auf Amazon kostet etwas mehr. Dafür bietet es ein etwas moderneres Design (bei Amazon anschauen). Am Ende sollte so ein Radiowecker auch zu eurer Einrichtung passen.

Digitaler Radiowecker von Liorque mit kabelloser Ladestation und Licht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2024 03:36 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Im Grunde genommen für alle, die mehrere Geräte mit so einem Multitalent von Radiowecker ersetzen wollen. Ihr könnt damit eben nicht nur Radio hören und euch damit wecken lassen, sondern bekommt gleichzeitig eine kabellose Ladestation für euer Smartphone und ein Nachtlicht. Das spart Platz und ist äußerst praktisch. Ich bin selbst versucht, nächste Woche bei Aldi zuzuschlagen.