Aldi verkauft Drohne mit HD-Kamera zum unschlagbaren Preis

Wolltet ihr schon immer mal die Welt aus der Vogelperspektive sehen, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen? Dann hat Aldi jetzt das perfekte Angebot für euch. Für nur rund 80 Euro bekommt ihr eine Drohne mit HD-Kamera. Doch was genau macht dieses Angebot so besonders und warum solltet ihr jetzt zuschlagen?

Aldi: Kompakte Drohne zum Schnäppchenpreis

In der Welt der Technik gibt es ständig Neuerungen und Gadgets, die uns in Staunen versetzen. Drohnen sind schon lange kein Spielzeug für die Elite mehr, sondern haben ihren Weg in den Alltag von Hobby-Fotografen und Abenteurern gefunden. Mit der Maginon Drohne QC-900 Fly On bietet Aldi jetzt ein Modell an, das Einsteigern und Fortgeschrittenen gleichermaßen Flugspaß verspricht, ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen. Im Aldi-Onlineshop gibt es das Modell gerade für 89,99 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 99 Euro im Angebot (Angebot bei Aldi anschauen). Es kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu. Vergleichbare Produkte kosten sonst schnell mehr als das Doppelte, daher bekommt ihr hier einen erstklassigen Deal.

Was kann die Drohne von Maginon?

Die QC-900 Fly On zeichnet sich nicht nur durch ihren niedrigen Preis aus. Sie verfügt über eine WiFi-Funktion, die es ermöglicht, Flugerlebnisse direkt auf ein Smartphone zu übertragen. Das Handy wird dabei mit dem mitgelieferten Controller verbunden, sodass Aufnahmen in Echtzeit betrachtet werden können. Die Drohne ist mit einer HD-Kamera ausgestattet, die Bilder und Videos aus der Luft in klarer Qualität aufnimmt.

Für Anfänger besonders ansprechend: Die QC-900 Fly On ist einfach zu bedienen und bietet drei Flugmodi (Anfänger, Fortgeschrittene, Experte) sowie eine Höhenhaltefunktion, die für ein stabiles Flugerlebnis sorgen. Ihr könnt euch somit vollständig auf eure Aufnahmen konzentrieren, ohne euch zu sehr um die Steuerung kümmern zu müssen.

Ein weiteres Highlight der QC-900 Fly On ist ihre Reichweite. Mit bis zu 40 Metern habt ihr ausreichend Spielraum, um eure Umgebung aus der Luft zu erkunden. Und keine Sorge wegen der Flugzeit: Die QC-900 Fly On bleibt mit einer vollen Ladung bis zu 11 Minuten in der Luft, also genug Zeit, um einige beeindruckende Fotos zu machen.

Für wen lohnt sich der Kauf der Drohne?

Für nur 89,99 Euro bietet Aldi ein Paket an, das kaum zu schlagen ist. Egal ob als Geschenk für eure Liebsten oder als neues Gadget für euch selbst – die Maginon WiFi Drohne QC-900 Fly On verspricht jede Menge Spaß und Freude. Aber Vorsicht: Solche Angebote sind meist schnell vergriffen. Wenn ihr also bereit für euren nächsten Flug seid, solltet ihr schnell zugreifen.

Denkt daran, dass eure neue Drohne beim Luftfahrt-Bundesamt registriert werden muss. Drohnen mit Kameras müssen immer angemeldet werden. Weitere Informationen dazu findet ihr auf der Website des Luftfahrt-Bundesamtes.

Ihr wollt noch mehr sparen? Dann hat Aldi auch das passende Angebot für eine noch günstigere Drohne für euch auf Lager:

