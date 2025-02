Aldi verkauft Drohne mit hoher Reichweite zum Schleuderpreis

Ihr wollt die Welt aus der Vogelperspektive sehen, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen? Dann hat Aldi genau das Richtige für euch: die Maginon QC-99 GPS-Drohne. Diese Drohne verfügt über eine Full-HD-Kamera, ein 6-Achsen-Gyroskop und praktische Funktionen wie Follow-Me und Gestensteuerung, was sie zu einem tollen Gesamtpaket macht. Warum solltet ihr euch also dieses Angebot entgehen lassen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi: Kompakte Drohne mit langer Flugzeit gnadenlos günstig

Drohnen sind längst kein Spielzeug nur für die Elite mehr, sondern haben ihren Platz im Alltag von Hobby-Fotografen und Abenteurern gefunden. Mit der Maginon QC-99 GPS Drohne bietet Aldi euch jetzt ein Modell, das sowohl Einsteigern als auch Fortgeschrittenen viel Flugspaß verspricht, ohne dass ihr tief in die Tasche greifen müsst.

Anzeige

Im Aldi-Onlineshop könnt ihr das Modell derzeit für nur 149 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro ergattern (Angebot bei Aldi anschauen). Es fallen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro an. Ähnliche Produkte kosten normalerweise schnell das Doppelte, daher bekommt ihr hier einen erstklassigen Deal.

Maginon Drohne QC-99 GPS Statt 299 Euro UVP: Full-HD-Kamera mit Live-Übertragung, Follow-Me-Funktion über GPS, WiFi-Reichweite bis ca. 300 Meter. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.02.2025 10:58 Uhr

Was kann die Drohne von Maginon?

Für Anfänger besonders attraktiv: Die Maginon QC-99 GPS Drohne ist einfach zu bedienen und bietet umfassende Funktionen wie ein 6-Achsen-Gyroskop und einen Luftdrucksensor, die eine stabile Fluglage gewährleisten. Mit drei Flugmodi (Anfänger, Fortgeschrittene, Experte) könnt ihr das Fliegen in eurem eigenen Tempo erlernen. Dank der Höhenhaltefunktion und der Follow-Me-Funktion, die der Drohne erlaubt, euch mittels GPS-Signal oder Bild-Erkennung zu folgen, könnt ihr euch voll und ganz auf eure Aufnahmen konzentrieren, ohne euch um die Steuerung sorgen zu müssen.

Anzeige

Ein weiteres Highlight der QC-99 GPS ist ihre beeindruckende Reichweite von etwa 150–300 Metern, die euch genügend Spielraum bietet, um eure Umgebung aus der Luft zu erkunden. Mit einer Flugzeit von etwa 20–23 Minuten habt ihr ausreichend Zeit, um atemberaubende Fotos mit der Full-HD-Kamera zu machen und sie live auf euer Smartphone zu übertragen.

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf der Drohne?

Für nur 150 Euro bietet Aldi ein unschlagbares Paket an, was ihr sonst nur bei Drohnen einer deutlich höheren Preisklasse finden könnt. Egal ob als Geschenk für eure Liebsten oder als neues Gadget für euch selbst – die Maginon QC-99 GPS Drohne verspricht jede Menge Spaß und Freude. Aber seid auf der Hut: Solche Angebote sind oft schnell vergriffen. Wenn ihr bereit für euer nächstes Flugabenteuer seid, solltet ihr schnell zugreifen.

Maginon Drohne QC-99 GPS jetzt ab 149,00 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.02.2025 15:46 Uhr

Beachtet jedoch, dass ihr euch als Drohnenbetreiber (egal ob privat oder als Unternehmen) beim Luftfahrt-Bundesamt registrieren müsst. Drohnen mit Kameras müssen immer gemeldet werden. Diese Drohne hat ein Gewicht von unter 250 Gramm, daher benötigt ihr keinen Drohnenführerschein.