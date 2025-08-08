Aldi verkauft ein Gerät für 7,99 Euro, das in keinem Bad fehlen darf

Wenn ihr eure Fitnessziele im Blick behalten wollt, müsst ihr dafür nicht tief in die Tasche greifen. Bei Aldi wird eine Personenwaage für kleines Geld verkauft. Die Alternative ganz unten ist aber auch nicht zu vernachlässigen.

Aldi verkauft Personenwaage für 7,99 Euro

Im Sommer wird vermehrt auf das Gewicht geschaut, um zu sehen, ob die Trainingsbemühungen, die ihr unternommen habt, auch anschlagen. Dazu benötigt ihr eine Personenwaage. Ab dem 4. August 2025 verkauft Aldi Nord ein Modell für 7,99 Euro, das sich wie euer Handy ganz einfach per USB-C-Anschluss aufladen lässt. Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi verkauft Personenwaage mit USB-C-Anschluss für 7,99 Euro. (© Aldi-Nord-Prosepkt / Ambiano / Screenshot: GIGA)

Ein vergleichbares Modell, aber ohne USB-C-Anschluss, kostet bei Amazon mehr:

Renpho-Personenwaage Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 17:48 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf der Personenwaage von Aldi?

Für alle, die ihr Gewicht im Blick haben wollen.

Für alle, die ihre Fitnessziele nachverfolgen möchten.

Sie eignet sich nicht für euch, wenn ihr eine App und Körperanalyse erwartet.

Die Digital-Personenwaage Ambiano vereint moderne Technik mit zeitlosem Design. Ihr könnt zwischen drei eleganten Farbvarianten wählen: klassisch schwarz, dezent weiß oder trendig betonfarben. Dank der Step-on-Aktivierung startet die Messung automatisch beim Betreten der Waage, während sich das Gerät nach der Nutzung selbstständig abschaltet.

Was diese Waage besonders macht, ist ihr nachhaltiges Konzept: Statt ständig neue Batterien zu benötigen, lässt sich das Modell EFS-27R bequem per USB-C-Kabel aufladen. Die Messgenauigkeit ist mit Abstufungen von 0,05 Kilogramm im Bereich von 5 bis 180 Kilogramm sehr genau.

Die 30 x 30 Zentimeter große Glasfläche mit abgerundeten Ecken fügt sich harmonisch in jedes Badezimmer ein. Das LED-Display sorgt für eine klare Anzeige der Messwerte, während die integrierten Warnsysteme rechtzeitig über einen niedrigen Akkustand oder eine mögliche Überlastung informieren.

Alternative kann mehr

Wollt ihr nicht nur euer Gewicht wissen, sondern auch eine Körperanalyse erhalten und das alles in einer App angezeigt bekommen, dann solltet ihr euch das etwas teurere Modell bei Amazon anschauen (bei Amazon ansehen). Damit könnt ihr viel mehr machen und habt alle Werte direkt auf dem Handy gespeichert.

Digital Personenwaage Körperfettanalyse und App Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 16:30 Uhr

