Aldi verkauft eine Steckdosenleiste, die keine Wünsche offen lässt

Strom ist da – aber nie genug Steckdosen? Diese Lösung bei Aldi beendet das Chaos. Die 10-fach-Steckdose von Workzone bei Aldi Nord ist ein richtiges Schnäppchen für 14,99 Euro.

Ab dem 13. November verkauft Aldi Nord eine 10-fach-Steckdose von Workzone zum Preis von 14,99 Euro in den Läden. Das Modell SL-10 liefert nicht nur acht klassische Steckplätze, sondern auch je einen USB-A- und USB-C-Anschluss – perfekt, um Smartphone, Tablet und Laptop gleichzeitig mit Energie zu versorgen.

Die 10-fach-Steckdose von Workzone bei Aldi Nord im Prospekt. (© Aldi Nord)

Ihr wollt euch sofort eine Steckdosenleiste holen, die tatsächlich 10 Steckdosen bietet sowie hochwertig ist? Dann schaut euch alternativ die Steckerleiste von Brennenstuhl bei Amazon an – der Preis ist aber etwas höher als bei Aldi Nord:

Brennenstuhl: Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 10-Fach Steckerleiste mit hochwertigem Aluminium. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:46 Uhr

Für wen lohnt sich die 10-fach-Steckdose bei Aldi?

Ideal für Homeoffice-Nutzer: Viele Anschlüsse plus USB-Ports machen Schluss mit Steckdosen-Mangel unter dem Schreibtisch.

Praktisch für Werkstatt oder Hobbyraum: Die robuste Bauweise und der Kippschalter sorgen für Sicherheit und Stromersparnis.

Weniger geeignet für Minimalisten: Wer nur wenige Geräte gleichzeitig nutzt, braucht den 10-fach-Block vermutlich nicht.

Mit einer maximalen Leistung von 3.680 W, einem 2 Meter langen Kabel und Überlastungsschutz richtet sich die 10-fach-Steckdose von Workzone klar an alle, die viele Geräte sicher und ordentlich anschließen wollen. Käufer können zwischen weiß und schwarz wählen.

Die Workzone-Leiste bringt alles mit, was man im Alltag braucht – inklusive TÜV- und GS-Prüfsiegel für geprüfte Sicherheit. Der integrierte Kippschalter trennt alle Anschlüsse auf Knopfdruck vom Netz und spart damit Strom, wenn Geräte gerade nicht gebraucht werden. Auch an die Montage wurde gedacht: Eine Aufhängevorrichtung ermöglicht die feste Installation an Wand oder Werkbank.

Besonders attraktiv ist die 3-Jahres-Herstellergarantie – ein Zeichen für solide Qualität in einem Preissegment, in dem viele No-Name-Leisten oft schon nach kurzer Zeit schlappmachen. Dank USB-C-Anschluss bleibt das Modell auch zukunftssicher, während viele Konkurrenzprodukte noch auf USB A beschränkt sind.

