Aldi verkauft heute drei Medizin-Produkte für 14,99 Euro, die in jeden Haushalt gehören

Aldi Nord macht eure Hausapotheke für kleines Geld digital.

Aldi Nord verkauft Medizinprodukte für je 14,99 Euro

Gesundheitsprodukte gehören längst nicht mehr nur in die Arztpraxis. Ab dem 9. Oktober könnt ihr bei Aldi Nord gleich drei Geräte kaufen, die euch dabei helfen, wichtige Werte im Alltag im Blick zu behalten – und das zu einem attraktiven Preis. Für je 14,99 Euro stehen ein Blutdruckmessgerät, ein Pulsoximeter und ein Thermometer des Herstellers Ambiano in den Filialen.

Im Prospekt könnt ihr euch die drei Produkte anschauen:

Aldi verlangt nur jeweils 14,99 Euro. (© Aldi-Nord-Prospekt / Ambiano / Screenshot: GIGA)

Die Preise von Aldi Nord sind zwar gut, doch es gibt bei Amazon teilweise günstigere Alternativen:

HealthTree Pulsoximeter mit App Misst Blutsauerstoffsättigung und Herzfrequenz, mit Warnfunktion und Speicher für bis zu 10 Stunden. Kompatibel mit Apple und Android. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 01:18 Uhr

Femometer Stirnthermometer kontaktlos Infrarot-Thermometer mit 1-Sekunden-Messung, Fieberalarm und Speicher für 10 Messungen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 22:39 Uhr

Medisana Handgelenk-Blutdruckmessgerät Kompakter Blutdruckmesser mit Ampel-Skala, Pulsmessung und Speicherfunktion für 2 Nutzer. Mit praktischer Aufbewahrungsbox für unterwegs. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 08.10.2025 08:13 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf der Medizinprodukte bei Aldi Nord?

Ideal für Menschen mit Bluthochdruck, die ihre Werte regelmäßig zu Hause dokumentieren wollen.

Praktisch für Menschen mit Atemwegserkrankungen wie Asthma oder chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), die ihren Sauerstoffgehalt im Blut überwachen möchten.

Hilfreich für Familien mit Kindern, wenn Fieber regelmäßig kontrolliert werden muss.

Wer Messwerte ohne medizinische Einordnung falsch versteht, riskiert unnötige Sorgen oder im Ernstfall gefährliche Fehleinschätzungen.

Das Blutdruckmessgerät DBP-2242 übernimmt die automatische Messung von Blutdruck und Puls. Ein LC-Display sorgt dafür, dass die Ergebnisse sofort und leicht ablesbar sind. Wer seine Kreislaufwerte regelmäßig kontrollieren muss, spart sich so den Weg in die Apotheke oder zum Arzt.

Ebenfalls erhältlich: das Pulsoximeter XM113. Mit diesem kleinen Clip-Gerät prüft ihr eure Blutsauerstoffsättigung und bekommt zusätzlich eine grafische Darstellung der Pulskurve. Gerade in den vergangenen Jahren, als viele Menschen während Corona solche Geräte erstmals kennengelernt haben, sind Pulsoximeter zu einem festen Bestandteil vieler Hausapotheken geworden.

Das dritte Gerät im Angebot ist das Thermometer TH1110A, das sowohl im Ohr als auch auf der Stirn sekundenschnell misst. Praktisch für Familien: Es speichert die letzten 20 Messungen. So lässt sich der Fieberverlauf unkompliziert im Blick behalten. Alle drei Geräte sind mit einer 3-jährigen Herstellergarantie versehen.