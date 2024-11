Aldi verkauft heute ein Alarmsystem für 9,99 Euro

Wenn ihr euch in den eigenen vier Wänden nicht ganz sicher fühlt oder einfach etwas mehr Schutz haben wollt, dann solltet ihr euch das WLAN-Alarmsystem am 11. November 2024 bei Aldi anschauen. Für nur 9,99 Euro könnt ihr jedes Fenster und jede Tür ganz einfach absichern.

Aldi verkauft WLAN-Alarmsystem für 9,99 Euro

Wenn ihr ein echtes Sicherheitssystem in euren vier Wänden installieren wollt, dann ist das sehr teuer. Dabei könnt ihr mit viel kleinerem Budget für etwas mehr Sicherheit sorgen. Beispielsweise mit dem WLAN-Alarmsystem, das ihr an Türen und Fenstern installieren könnt. Öffnet sich etwas, werdet ihr benachrichtigt oder ein Alarm löst aus. Aldi Nord verkauft genau so ein WLAN-Alarmsystem ab dem 11. November 2024 für nur 9,99 Euro pro Stück in den Filialen. Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Das WLAN-Alarmsystem kostet nur 9,99 Euro. (© Aldi-Prospekt)

Habt ihr das WLAN-Alarmsystem an einem Fenster oder einer Tür installiert, werdet ihr immer per Push-Mitteilung über die Smart-Life-App auf dem Handy benachrichtigt, wenn sich das Fenster oder die Tür schließt und öffnet. Dabei könnt ihr optional wählen, ob ein Alarm ertönen soll. In der Nacht, wenn sich die Fenster und Türen nicht öffnen sollten, könnt ihr euch also warnen lassen, wenn jemand einbricht.

Alternativen kosten ähnlich viel. Bei Amazon findet ihr ein Set mit fünf Fenster- und Türkontakten für knapp über 50 Euro (bei Amazon anschauen). Da es sich um recht einfache Technik handelt, sind diese Geräte nicht so teuer. Wollt ihr aber nur die Tür sichern, ist das Angebot von Aldi Nord perfekt für euch.

Lohnt sich der Kauf eines solchen Alarmsystems?

Es kommt darauf an, was ihr von dem WLAN-Alarmsystem erwartet. Es handelt sich um die simpelste Lösung. Einfach ein Fenster- und Türkontakt mit App-Anbindung. Doch das macht es auch so reizvoll, weil diese Lösung so günstig ist und jeder sie installieren kann. Große Sicherheitssysteme müssen fest verkabelt und umfangreich eingerichtet werden. Für den einfachen Schutz reicht so ein Sensor für 9,99 Euro in jedem Fall aus.