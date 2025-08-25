Aldi verkauft heute ein Samsung-Handy mit großem Akku für kleines Geld

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Android-Smartphone seid, das nicht viel kostet, euch aber über viele Jahre begleiten kann, dann könnte das Angebot von Aldi Nord und Süd etwas für euch sein. Das Samsung Galaxy A16 wird dort nämlich ab dem 25. August 2025 zum günstigen Preis verkauft.

Aldi verkauft Samsung Galaxy A16 für 119 Euro

Samsung hat mit dem Galaxy A16 ein wirklich spannendes Smartphone auf den Markt gebracht. Es bietet eine gute Ausstattung, hat einen großen Akku an Bord und wird für sechs Jahre mit Software-Updates versorgt. Das alles bekommt ihr bei Aldi Nord ab dem 25. August 2025 für nur 119 Euro. Neben dem Handy erhaltet ihr eine SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben, eine Hülle und Schutzfolie.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Für nur 119 Euro erhaltet ihr das Samsung Galaxy A16 mit Zubehör bei Aldi. (© Aldi-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Andere Händler verlangen etwas mehr und legen kein Zubehör bei:

Samsung Galaxy A16 LTE (128 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.08.2025 16:34 Uhr

Für wen lohnt sich das Samsung Galaxy A16 bei Aldi?

Sparfüchse: 119 Euro sind für das Samsung Galaxy A16 wirklich nicht viel. Dieses Smartphone bietet alles, was ihr für den Alltag benötigt und wird sehr lange mit Software-Updates versorgt.

Jung und Alt: Besonders junge oder ältere Menschen dürften mit dem Samsung Galaxy A16 zufrieden sein. Es ist nicht zu teuer und hat eine lange Laufzeit. Die Oberfläche ist auch ziemlich einfach zu bedienen.

Enthusiasten: Weder bei der Performance noch den Kameras kann das Galaxy A16 mit teureren Smartphones wie dem Galaxy S25 mithalten.

Das erwartet euch mit dem Samsung Galaxy A16

Als erstes Mittelklasse-Smartphone von Samsung erhält das Galaxy A16 sechs Jahre lang Updates. Bis 2030 ist das Gerät damit auf dem neuesten Stand. Das ist ein wichtiger Punkt für Käufer, die ihr Smartphone lange nutzen möchten. Auch die IP54-Zertifizierung gegen Spritzwasser und Staub sowie der große 5.000 mAh-Akku und das 6,7-Zoll-Super-AMOLED-Display machen das Gerät sehr attraktiv.

Für Selfies steht beim Samsung Galaxy A16 eine 13-MP-Kamera zur Verfügung und die Hauptkamera löst mit 50 MP auf. Der interne Speicher von 128 GB lässt sich bei diesem Handy sogar noch via microSD erweitern. Mit der SIM-Karte von Aldi Talk und 10 Euro Guthaben könnt ihr direkt loslegen.

Bei Amazon schneidet das Samsung Galaxy A16 mit LTE gut ab. Es erhält 4,4 von 5 Sternen bei über 740 Bewertungen (bei Amazon anschauen).

