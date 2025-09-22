Aldi verkauft heute ein Zubehör für 12,99 Euro, das eure Heizkosten spürbar senkt

Aldi Nord lässt euch mit den hohen Heizkosten nicht allein, sondern bietet ab dem 22. September 2025 eine Lösung für 12,99 Euro an.
Aldi Nord verkauft Heizkörper-Thermostat für 12,99 Euro
Wer in diesem Winter nicht unnötig Geld verheizen will, sollte am Montag bei Aldi Nord vorbeischauen. Dort gibt es das programmierbare Heizkörper-Thermostat der Marke Ambiano für 12,99 Euro. Mit dem Gerät lässt sich die Raumtemperatur genauer steuern, wodurch Energie effizienter genutzt wird.
Im Prospekt ist das Angebot gelistet:
Ich persönlich habe diese Modelle im Einsatz, die ich auch per Smartphone steuern kann:
Für wen lohnt sich der Kauf der Heizkörper-Thermostate bei Aldi Nord?
- Mieter in Wohnungen mit älteren Heizkörpern: Die Standard-M30-Ventile sind weit verbreitet und das Thermostat macht die Heizung sofort effizienter.
- Preisbewusste Haushalte: Wer eine günstige Einstiegslösung zur Heizkostenkontrolle sucht, bekommt hier viele Funktionen für sehr wenig Geld.
- Smart-Home-Nutzer mit hohen Ansprüchen: Das Aldi-Thermostat arbeitet nicht per App oder WLAN, sondern nur direkt am Gerät, wodurch die Vernetzung mit Smart-Home-Systemen fehlt.
Das Modell GT-RT-02 passt auf gängige Heizkörperventile (M30) und bietet zahlreiche Komfort- und Sparfunktionen:
- Eine Wochenprogrammierung für Arbeitstage und Wochenenden
- Eine Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen
- Eine automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit
- Eine Fenster-offen-Erkennung
Auch Urlaubsmodus, Kindersicherung und Frostschutz sind integriert. Mit der Batterieleistungsanzeige und einer Laufzeit von etwa 18 Monaten muss man sich zudem nicht ständig um die Energieversorgung kümmern. Im Lieferumfang sind bereits zwei AA-Batterien und ein Adapter enthalten, sodass ihr sofort starten könnt.
Die Installation funktioniert ohne Spezialwerkzeug und ist damit auch für technisch weniger versierte Nutzer machbar. Wer bislang nur die klassischen Drehregler am Heizkörper kennt, kann so schnell auf eine digital gesteuerte Lösung umsteigen.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.