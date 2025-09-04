Aldi verkauft heute ein Zubehör für 3,99 Euro, das jeder mit Auto und Fahrrad besitzen sollte

Ein kleines Gerät von Aldi verrät, ob eure Reifen euch sicher tragen – oder euch im Stich lassen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi verkauft digitalen Reifendruckprüfer für 3,99 Euro

Ab dem 4. September 2025 bringt Aldi Nord einen digitalen Reifendruckprüfer in die Regale, der euch für kleines Geld mehr Sicherheit verschafft. Für nur 3,99 Euro bekommt ihr ein handliches Gerät, das sowohl für Autoreifen als auch für Fahrradschläuche mit Auto- oder Sclaverandventil geeignet ist.

Anzeige

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Der digitale Reifenprüfer kostet nur 3,99 Euro. (© Aldi-Nord-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Wollt ihr mehr als nur einen Reifenprüfer, verkauft Amazon für etwas mehr ein echtes Multitalent, mit dem ihr nicht nur den Reifendruck prüfen könnt, sondern im Notfall einen Hammer für die Scheiben zur Verfügung habt, den Gurt durchschneiden könnt und mehr (bei Amazon anschauen).

AUTDER 5-in-1: Reifendruckprüfer mit LED-Arbeitslicht, Notfallhammer, Gurtschneider, Profilmesser Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 02:16 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf des digitalen Reifendruckprüfers?

Für alle, die am Auto und Fahrrad ihren Reifendruck schnell und einfach prüfen wollen.

Besonders geeignet für Autos, die etwas älter sind und in denen noch kein Reifendrucksensor verbaut ist.

Wer viel Motorrad fährt, sollte den Reifendruck damit vor jeder Ausfahrt kurz überprüfen.

Der Kauf lohnt sich nicht für euch, wenn euer Auto sowieso schon einen Reifendrucksensor hat.

Der digitale Reifendruckprüfer ist kompakt, liegt dank Riffelung sicher in der Hand und hat ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Praktisch für dunkle Abende: Zusätzlich ist die Ventilaufnahme beleuchtet, damit ihr auch bei wenig Licht problemlos messen könnt. Zur Auswahl stehen gleich vier Maßeinheiten – 0,2–10,3 Bar, 3–150 PSI, 20–995 kPa oder 0,2–10,5 kg/cm². So könnt ihr eure Werte flexibel ablesen, egal welche Maßeinheit der Hersteller auf den Reifen stehen hat.

Wer seinen Reifendruck regelmäßig kontrolliert, fährt sicherer, spart Sprit und schont die Reifen. Schon ein wenig zu niedriger Druck kann den Bremsweg verlängern und den Verschleiß deutlich erhöhen. Ein eigener Reifendruckprüfer im Auto oder in der Fahrradtasche ist deshalb ein echter Gewinn.

Anzeige

Aldi legt wie gewohnt die Batterien gleich bei – drei Knopfzellen (LR44/AG13) sind im Lieferumfang enthalten. Das bedeutet: Auspacken, messen, loslegen. Für Gelegenheitsfahrer, Pendler oder Hobbyradler ist das Gerät gleichermaßen praktisch.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.