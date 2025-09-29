Aldi verkauft heute eine Stehleuchte für 29,99 Euro, die ein echtes Problem löst

Sieht aus wie eine normale Lampe, ist aber gleichzeitig ein cleveres Stauraum-Wunder, das Aldi Süd da ab dem 29. September verkauft.

Aldi Süd verkauft Stehleuchte mit integriertem Regal

Ab dem 29. September bringt Aldi Süd eine Lampe in die Filialen, die mehr kann, als nur Licht zu spenden. Für 29,99 Euro bekommt ihr eine Stehleuchte mit integriertem Regal, die auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, aber gleich mehrere Probleme löst: Sie ersetzt eine klassische Lampe, bietet gleichzeitig Ablagefläche und spart so Platz.

Aldi schafft Licht und Stauraum. (© Aldi-Süd-Prospekt / Casalux / Screenshot: GIGA)

Eine ähnlich aussehende Alternative von Amazon kostet etwas mehr:

Stehlampe mit Holzregal Moderne Stehlampe mit drei Regalfächern (26 cm breit) für praktischen Stauraum. 160 cm hoch mit E27-Fassung und weißem Lampenschirm. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 04:18 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf der Stehleuchte mit integriertem Regal?

Menschen mit wenig Platz in der Wohnung, da Lampe und Regal in einem Möbelstück kombiniert werden.

Käufer, die günstige und gleichzeitig praktische Wohnlösungen suchen.

Personen, die sehr helles oder flexibel einstellbares Licht brauchen – hier handelt es sich eher um eine dekorative Zusatzbeleuchtung.

Die Leuchte stammt von der Marke Casalux und ist mit einem dreistöckigen Regal ausgestattet. Damit eignet sie sich nicht nur als Lichtquelle, sondern auch als Ablage für Bücher, Deko oder den Wecker am Bett. Besonders in kleinen Wohnungen kann das Möbelstück so gleich zwei Funktionen verbinden. Damit nichts wackelt, stehen die Regalböden auf Antirutschfüßen. Eine LED-Glühbirne ist direkt im Lieferumfang enthalten, sodass ihr die Lampe sofort nutzen könnt.

Beim Material setzt Aldi auf FSC-zertifiziertes Holz. Das bedeutet: Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft, was für viele Käufer inzwischen ein entscheidendes Argument ist. Die Maße liegen bei etwa 29,5 x 29,5 x 158 Zentimetern, die Kabellänge beträgt rund 105 Zentimeter. Aldi gibt auf das Produkt eine Garantie von drei Jahren.

Mit einem Preis von 29,99 Euro liegt der Discounter preislich unter vergleichbaren Modellen anderer Händler. Während ähnliche Kombinationen aus Regal und Lampe meist zwischen 35 und 60 Euro kosten, unterbietet Aldi die Konkurrenz deutlich. Wer also eine platzsparende Lösung fürs Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Homeoffice sucht, könnte hier fündig werden.

