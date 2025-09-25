Aldi verkauft heute zwei Messgeräte für je 9,99 Euro, die in jeden Werkzeugkoffer gehören

Mit diesem kleinen Gerät entlarvt ihr jede feuchte Wand.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi Süd verkauft zwei Helfer für je 9,99 Euro

Aldi Süd bringt ab dem 25. September zwei praktische Helfer in die Filialen, die vor allem Heimwerker und Hausbesitzer interessieren dürften. Es handelt sich um ein Feuchtmessgerät und ein Pyrometer (Infrarot-Thermometer) der Marke Workzone. Der Preis ist mit 9,99 Euro pro Stück wirklich gut.

Anzeige

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Für nur 9,99 Euro stattet euch Aldi Süd gut aus. (© Aldi-Süd-Prospekt / Workzone / Screenshot: GIGA)

Vergleichbare Geräte kosten bei Amazon spürbar mehr:

Brennenstuhl Feuchtigkeits-Detector Feuchtigkeitsmessgerät/Feuchtigkeitsmesser für Holz oder Baustoffe, Holzfeuchtemessgerät mit LCD-Display. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 21:06 Uhr

ThermoPro TP30 Infrarot-Thermometer (Pyrometer) Digital-Laser-Temperaturmessgerät mit einem Bereich von -50°C ~ 550°C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.09.2025 09:51 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf der Messgeräte bei Aldi Süd?

Heimwerker und Hausbesitzer, die Feuchtigkeit oder Wärmebrücken einfach selbst überprüfen wollen.

Gelegenheitsnutzer, die ein günstiges Einstiegsgerät suchen und nicht gleich Baumarktpreise zahlen möchten.

Nicht für Profis geeignet, da Messgenauigkeit und Funktionsumfang hinter teureren Markenprodukten zurückbleiben.

Das Feuchtmessgerät zeigt den Feuchtigkeitsgehalt in Holz, Beton oder Wänden in Prozent an. Damit lässt sich schnell überprüfen, ob sich hinter der Wand Feuchtigkeit staut – ein entscheidender Hinweis, wenn man Schimmelbildung vorbeugen will oder Materialien auf ihre Trocknung prüfen möchte.

Das Pyrometer wiederum misst Temperaturen kontaktlos und arbeitet in einem Bereich von –50 bis +380 Grad Celsius. Die maximale Distanz zur Oberfläche beträgt 20 Zentimeter. Damit eignet sich das Gerät etwa zum Prüfen von Heizkörpern, Leitungen oder auch zum Auffinden von Wärmebrücken am Haus. Batterien sind jeweils im Lieferumfang enthalten.

Anzeige

Aldi gewährt wie gewohnt eine Herstellergarantie von drei Jahren. Für Heimwerker bedeutet das: Die Geräte lassen sich nicht nur im Alltag, sondern auch langfristig nutzen. Besonders im Herbst und Winter können Messungen der Oberflächentemperatur oder Feuchtigkeit wertvolle Hinweise geben – sei es zur Verbesserung der Energieeffizienz oder zur Früherkennung von Problemstellen im Haus.

Mit diesem Angebot setzt Aldi seine Reihe an Werkzeugaktionen fort, die regelmäßig in den Filialen für Schlangen sorgen. Wer also schon länger überlegt, ein Feuchtmessgerät oder ein Infrarot-Thermometer anzuschaffen, sollte ab dem 25. September für kleines Geld zugreifen.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.