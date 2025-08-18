Aldi verkauft jetzt den perfekten Ventilator für alle, die keinen Platz für einen Ventilator haben

Wer im Sommer nicht auf eine frische Brise verzichten will, aber eigentlich keinen Platz für einen Ventilator hat, sollte ab nächster Woche bei Aldi vorbeischauen – dort gibt’s die Lösung für 24,99 Euro.

Aldi Nord verkauft ab dem 18. August 2025 den Ambiano Akku-Ventilator PF-02 für nur 24,99 Euro. Der Clou: Das Gerät lässt sich nach Gebrauch einfach zusammenfalten und verschwindet so platzsparend im Schrank oder unter dem Bett – perfekt für alle, die nur wenig Platz zu Hause haben.

Im Prospekt ist der besondere Ambiano-Ventilator schon zu finden. (© Ambiano via Aldi )

Für wen lohnt sich der Akku-Ventilator bei Aldi Nord?

Für Nutzer mit wenig Stauraum, dank faltbarem Design

Für alle, die einen flexiblen und kabellosen Ventilator suchen

Für Personen, die einen großen Standventilator mit viel Blaskraft benötigen

Der Ventilator ist höhenverstellbar und kann wahlweise als Tisch- oder Standgerät genutzt werden. Per Teleskopfunktion wächst er von kompakten 36 Zentimetern auf bis zu 80 Zentimeter Höhe.

Ein 7.200-mAh-Lithium-Ionen-Akku sorgt für kabellosen Betrieb und liefert genug Energie für bis zu sechs Stunden Laufzeit. Vier Windstufen ermöglichen vom leichten Luftzug bis zur kräftigen Abkühlung die passende Einstellung, und dank Antirutschfüßen steht der Ventilator auch auf glatten Oberflächen sicher.

Geladen wird er bequem per mitgeliefertem USB-Kabel – Aldi gibt wie immer drei Jahre Herstellergarantie.

Passende Alternative bei Amazon

Wer keinen Aldi Nord in der Nähe hat, findet mit dem Primevolve-Standventilator eine starke Alternative bei Amazon (bei Amazon anschauen) für 36 Euro. Im Gegensatz zum Aldi-Modell gibt’s hier auch eine Fernbedienung, mit dem sich der Ventilator aus der Ferne ansteuern lässt.

Er bietet ebenfalls ein faltbares, teleskopischen Design – das Gerät lässt sich auf eine Höhe von bis zu 100 cm ausziehen und nimmt im zusammengeklappten Zustand kaum Platz ein – sondern auch mit einer langen Akkulaufzeit von 6 Stunden, aufgeladen in ca. 5 Stunden per USB‑C. Die Amazon-Kunden vergeben im Schnitt 4,4 von 5 möglichen Sternen.

Faltbarer Akku-Ventilator mit Fernbedienung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 07:04 Uhr

