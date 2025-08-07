Aldi verkauft jetzt ein Gerät, mit dem ihr das anstehende Chaos im Garten verhindert

Ihr habt gerne einen aufgeräumten Garten, in dem ihr euch wohlfühlen könnt? Dann könnte euch dieses hilfreiche Tool von Aldi nützlich sein.

Schmückt ein ordentlicher Garten euer Haus oder habt ihr einen gepachtet? Dann werdet ihr spätestens im Herbst mit den Mengen an herabfallendem Laub kämpfen. Für diesen Fall hat Aldi ab Donnerstag, den 7. August 2025, einen Laubbläser für 34,99 Euro im Angebot (im Online-Prospekt ansehen), der euch die Gartenarbeit erleichtern wird.

Solltet ihr das Angebot in der Filiale verpassen oder lieber einen namhafteren Hersteller bevorzugen, dann bietet euch Amazon mit dem Elektro-Laubsauger von Einhell eine passende Alternative. Den bekommt ihr aktuell dank 24 % Rabatt für nur 37,84 Euro (auf Amazon ansehen).

Einhell Elektro-Laubsauger GC-EL 3024 E Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 08:46 Uhr

Wer sollte den Aldi-Laubsauger kaufen?

Besitzer oder Pächter von großen Gärten: Wenn ihr einen großen Garten vorm Haus oder in einer Gartensiedlung habt und zudem noch Bäume in der Nähe sind, dann ist der Laubsauger von Aldi das perfekte Werkzeug für euch.

Ältere Menschen: Wenn euch die Gartenarbeit mittlerweile schwerfällt, ihr aber dennoch einen ordentlichen Garten wollt, kann euch der Laubsauger dabei behilflich sein. Vor allem mit seinem geringen Gewicht eignet sich das Gerät sicherlich auch für Pensionäre. Zumal der Sauger mit einer Rolle am Rohr leicht geführt werden kann.

Tierfreunde und Tierhalter: Ist euch am Tierwohl gelegen, dann sind Laubsauger und -bläser keine gute Wahl. Wildtiere wie Vögel sind von dem Lärm schnell verstört. Mit 98 dB fällt das Aldi-Gerät schon laut aus, der Einhell-Laubbläser kommt sogar auf 104 dB. Als Tierliebhaber greift ihr also besser zum Rechen.

Pächter in Gartenkolonien: Wenn ihr einen Garten in einer entsprechenden Siedlung habt, könnte die Nutzung eines Laubsaugers ebenfalls schwierig werden. Die lauten Geräte sind sicherlich auch nicht bei euren Nachbarn beliebt. Nicht umsonst gibt es strenge Regeln für die Nutzung, wie das Wenn ihr einen Garten in einer entsprechenden Siedlung habt, könnte die Nutzung eines Laubsaugers ebenfalls schwierig werden. Die lauten Geräte sind sicherlich auch nicht bei euren Nachbarn beliebt. Nicht umsonst gibt es strenge Regeln für die Nutzung, wie das Mobilitätsmagazin berichtet.

Das bekommt ihr mit dem Aldi-Laubsauger

Das Ferrex-Gerät bemisst 44 x 17 x 30,5 cm und bringt 2,8 kg auf die Waage. Damit ist es nicht nur über eine längere Arbeitsdauer gut zu benutzen, sondern auch noch ein bisschen leichter als die Einhell-Konkurrenz mit 3,13 kg.

Mit einer maximalen Saugleistung von 13 m³/min und einer maximalen Blasgeschwindigkeit von 270 km/h bei 3.330 W habt ihre euren Garten schnell von Laub befreit. Hinzu kommt ein Zerkleinerungsverhältnis von 10:1, der Auffangsack fasst rund 40 Liter.

Außerdem habt ihr die Möglichkeit, das Gerät in 6 verschiedenen Geschwindigkeiten stufenlos zu regulieren. Das erleichtert euch die Arbeit, je nachdem, wie sich das Laub im Garten festgesetzt hat.

Wie das Produkt von Einhell ist auch der Aldi-Laubsauger kabelgebunden und wird nicht per Akku betrieben. Daher solltet ihr im Garten entweder einen Stromanschluss oder einen Generator parat haben.

