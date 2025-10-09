Aldi verkauft jetzt für 5,99 Euro die perfekte Lampe für den Herbst

Wenn der Herbst trüb ist, kann schon eine kleine Lampe den Stimmungsumschwung bringen. Bei Aldi bekommt ihr ab Donnerstag kleine Lampen im typischen Herbstlook.

Mit diesen Lampen von Aldi bringt ihr Licht in trübe Tage

Die pilzförmigen LED-Lampen mit Akku sind ab dem 9. Oktober 2025 für 5,99 Euro in euren Aldi-Nord-Filialen verfügbar (via Aldi-Prospekt, Seite 25). Ihr bekommt sie dort, solange der Vorrat reicht, denn der Aldi-Online-Shop existiert nicht mehr.

Ab dem 9. Oktober bekommt ihr bei Aldi wiederaufladbare Tischleuchten in verschiedenen Modellen und Farbvarianten. (© Aldi / Screenshot GIGA)

Habt ihr das Angebot verpasst, bekommt ihr bei Amazon mit einer LED-Tischlampe der Marke UPXNBOR eine klassische, kabellose Alternative. Sie ist mit 12,74 Euro zwar etwas teurer, dafür ist das Gehäuse wasserdicht und die Lampe fällt in die Energieklasse A (via Amazon).

Für wen lohnt sich eine wiederaufladbare Tischlampe

Für alle, die gern gemütliche kleine Leuchtquellen als Dekoration nutzen.

Für jeden, der gern preisbewusste Deko-Schnäppchen shoppt.

Für Menschen, die nachts auf dem Nachttisch gern ein kleines Licht zur Sicherheit platzieren.

Für praktisch denkende Nutzer, die grundsätzlich sehr helle Lichtquellen brauchen und schummerige Beleuchtung nicht mögen.

Das bietet die LED-Tischleuchte von Aldi

Die wiederaufladbare Tischleuchte ist für drinnen und draußen geeignet. Sie leuchtet je nach eurer Einstellung Warm- oder Kaltweiß und ist nach Wunsch dimmbar. Per Touchsensor stellt ihr ein, wie hell ihr es gerade mögt.

Ihr habt bei Aldi zwei Versionen zur Auswahl. Für noch mehr Lichtimpressionen lohnt sich die Kombination mit einem Lichtschlauch. Der runde Pilz ist insgesamt ungefähr 7 x 16,5 Zentimeter groß und in den Farbtönen Weiß, Taupe, Rosa oder Schwarz erhältlich. Der zeltförmige Pilz hat die Maße 9 x 17 Zentimeter und ist ebenfalls in den Farben Rosa, Weiß, Taupe und Schwarz verfügbar.

Diese süße Alternative bietet euch Kaufland

Wollt ihr keine Pilzform oder habt ihr das Angebot von Aldi verpasst, ist diese kabellose Touch-Tischlampe von Kaufland in drei Helligkeitsstufen eine süße Alternative (via Kaufland). Mit 17,99 Euro kostet sie zwar ein bisschen mehr, dafür dürft ihr euch über eine Lebensdauer von über 50.000 Stunden freuen.

Anders als das Aldi-Modell verfügt der Akku über 5.000 mAH und damit deutlich mehr Leistungsstärke. Aufgeladen wird wahlweise via USB-A oder USB-C.

Das kann die dimmbare Tischlampe von Amazon

Die Amazon-Alternative bietet euch drei verschiedene Helligkeitsstufen, sodass ihr auch sie an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Das Dual-Akku-Design gewährt euch außerdem extra lange Nutzung. Während Stufe 3 sieben Stunden Licht liefert, sind es bei Stufe 1 ganze 16 Stunden.

Durch das Fehlen eines Kabels könnt ihr die Lampe bequem und spontan an allerlei Orte in eurem Zuhause platzieren. Durch die Anti-Rutsch-Pads an der Unterseite bleibt sie trotz ihrer Höhe allzeit stabil.

Die Bewertung von im Schnitt 4,4 von 5 Sternen bezeugt, dass die Kunden mit der Lampe zufrieden sind. Sie beschreiben die Lampe als schick und leistungsstark. Viele heben hervor, dass sie perfekt in jeden Einrichtungsstil passt.