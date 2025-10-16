Aldi verkauft LED-Weihnachtsdeko, die sich jeder leisten kann

Wenn es draußen grau wird, bringt Aldi Süd für 3,99 Euro ein Stück Winterzauber ins Wohnzimmer.
Aldi Süd verkauft LED-Weihnachtsdeko für 3,99 Euro
Die Regale bei Aldi Süd füllen sich – und diesmal nicht mit Kürbissen, sondern mit Schneemännern und Wichteln. Ab dem 16. Oktober 2025 startet der Discounter offiziell in die Deko-Saison. Unter der Eigenmarke Home Creation bringt Aldi eine neue Serie LED-beleuchteter Figuren in die Filialen, die vor allem zweierlei sind: bezahlbar und sofort einsatzbereit.
Im Prospekt könnt ihr das Angebot bereits sehen:
Wenn ihr noch mehr sparen wollt, bekommt ihr bei Amazon fünf Figuren für 8,99 Euro:
Für wen lohnt sich der Kauf der LED-Figuren für Weihnachten?
- Ideal für alle, die ihr Zuhause frühzeitig in Weihnachtsstimmung bringen wollen, ohne viel Geld auszugeben.
- Dank Timerfunktion und Batteriebetrieb ist die Deko unkompliziert, energiesparend und flexibel platzierbar – auch ohne Steckdose.
- Die Figuren sind eher verspielt und bunt; wer minimalistischen oder edlen Stil bevorzugt, findet sie womöglich zu kitschig.
Ob Schneemann mit Mütze, Weihnachtswichtel auf Geschenkpaket oder Igel mit Pilz – die kleinen Figuren, rund 15 Zentimeter hoch, leuchten in warmweißem Licht und schaffen sofort Gemütlichkeit. Besonders praktisch: Eine Timerfunktion sorgt dafür, dass das Licht automatisch an- und ausgeht. So spart ihr Energie und müsst euch nicht um das tägliche Ein- und Ausschalten kümmern.
Mit einem Preis von nur 3,99 Euro pro Stück gehören die Figuren zu den günstigsten Angeboten der Saison. Aldi legt damit erneut nach, was den Trend zu preiswerter Weihnachtsdeko mit LED-Technik betrifft. Bereits im letzten Jahr waren ähnliche Artikel in vielen Filialen schnell ausverkauft. Kein Wunder – die Kombination aus günstigem Preis, sofortiger Einsatzbereitschaft und gemütlichem Licht trifft genau den Nerv vieler, die es im Herbst gern stimmungsvoll haben.
Die Figuren passen auf Fensterbänke, Beistelltische oder als kleine Lichtinseln ins Regal. Dank Batteriebetrieb sind sie flexibel platzierbar, auch ohne Steckdose in der Nähe. Und weil das Design zwischen klassisch weihnachtlich und winterlich neutral wechselt, kann man sie problemlos bis ins neue Jahr stehen lassen.
