Aldi verkauft Mähroboter mit Mähgarage zum Witzpreis

Ein gepflegter Rasen kostet Zeit – besonders, wenn ihr jedes Wochenende selbst zum Rasenmäher greifen müsst. Genau hier setzt der Yard Force Mähroboter MB 800 an, den es im Räumungsverkauf beim ALDI ONLINESHOP aktuell zum Tiefstpreis gibt. Inklusive Mähgarage kümmert er sich selbstständig um euren Rasen – selbst wenn ihr nicht zu Hause seid – und spart euch eine Menge Arbeit.

Der ständige Kampf gegen wucherndes Gras ist im Sommer lästig. Der Yard Force MB 800 bietet eine praktische Lösung: Mit automatischer Kantenschneidefunktion und Steuerung per App hält er den Rasen auf der Wunschhöhe und fährt bei Regen selbstständig in seine geschützte Garage. Aktuell bekommt ihr ihn bei Aldi für nur 309 Euro statt 399 Euro UVP (Angebot beim ALDI ONLINESHOP ansehen). Da es sich hier um Restbestände handelt, solltet ihr jedoch schnell zuschlagen – die Lager könnten bald leer sein.

Lohnt sich der Mähroboter im ALDI ONLINESHOP?

Für bis zu 800 m² Rasenfläche geeignet

Bürstenloser Motor für leisen, effizienten Betrieb

Begrenzungskabel muss vor der ersten Nutzung verlegt werden

Der Yard Force MB 800 arbeitet mit einem 20-V-Lithium-Ionen-Akku, der pro Ladung rund 80 Minuten durchhält und in etwa 90 Minuten wieder einsatzbereit ist. Die Schnittbreite liegt bei 18 cm, die Schnitthöhe lässt sich in fünf Stufen (2–6 cm) anpassen – praktisch, wenn ihr je nach Jahreszeit unterschiedliche Mähhöhen bevorzugt.

Neigungs-, Hebe- und Kippsensoren sorgen für Sicherheit, auch bei unebenem Gelände. Steigungen bis 40 Prozent meistert der Mähroboter ohne Probleme. Dank Regensensor arbeitet er nur bei trockenem Wetter und fährt ansonsten automatisch in die Ladestation unter die mitgelieferte Mähgarage.

Die Installation erfolgt über das mitgelieferte Begrenzungskabel (150 Meter), das auf dem Rasen verlegt oder flach eingegraben wird. Einmal eingerichtet, arbeitet der MB 800 völlig eigenständig. Die Schnittreste dienen als natürlicher Mulch, was Düngung und Bewässerung reduzieren kann. Die Steuerung erfolgt entweder direkt am Gerät oder bequem per App.

Fazit: Hochwertiger Roboter zum Tiefstpreis

Der Deal zum Yard Force Mähroboter MB 800 ist Teil des aktuellen Räumungsverkaufs im ALDI ONLINESHOP. Da der Shop zum 30. September 2025 schließt, werden die verbliebenen Restposten deutlich reduziert angeboten. Die Stückzahlen sind allerdings begrenzt, sodass beliebte Artikel schnell vergriffen sein können. Mit 309 Euro inklusive Mähgarage bietet der MB 800 eine praktische Möglichkeit, die Rasenpflege deutlich zu vereinfachen – wer Interesse hat, sollte daher nicht zu lange zögern.