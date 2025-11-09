Aldi verkauft nächste Woche Arcade-Spielautomaten, die Herzen von Retro-Fans höher schlagen lassen

Dieser Mini-Arcade-Spielautomat bringt das 80er-Jahre-Spielhallenfieber direkt in eure Hände – und das zum Discounterpreis.

Aldi Nord verkauft Arcade-Spielautomat für 11,99 Euro

Aldi Nord bringt ab dem 17. November ein echtes Nostalgie-Highlight in die Filialen: das tragbare Retro-Arcadespiel von Toylino. Für nur 11,99 Euro bekommt ihr einen Mini-Spielautomaten mit 240 vorinstallierten Games aus den Genres Jump & Run, Action, Sport und Rätsel.

Im Prospekt könnt ihr euch das Produkt in zwei Versionen anschauen:

Perfekt für Jung und Alt. (© Aldi-Nord-Prospekt / Toylino / Screenshot: GIGA)

Alternativen von Amazon sind deutlich teurer:

Für wen lohnt sich der Kauf?

Retro-Fans und Nostalgiker – ideal, um alte Arcade-Erinnerungen wieder aufleben zu lassen.

Kinder ab 8 Jahren – das kompakte Format und die einfache Bedienung machen es zum perfekten Geschenk.

Anspruchsvolle Gamer – wer moderne Grafik und komplexes Gameplay sucht, wird mit dem 8-Bit-Feeling eher nostalgisch als begeistert sein.

Das handliche Gerät besitzt ein 2,5-Zoll-Farbdisplay (6,5 cm), einen 8-Wege-Joystick, Action- und Funktionstasten sowie einen integrierten Lautsprecher – echtes Arcade-Feeling im Mini-Format. Betrieben wird das Gerät mit drei AA-Batterien, die bereits im Lieferumfang enthalten sind. Eine Batterieladung reicht laut Hersteller für etwa vier Stunden Spielzeit. Dazu gibt es eine 3-Jahres-Herstellergarantie.

Mit seinen rund 240 integrierten Spielen bietet das Toylino-Gerät erstaunlich viel Abwechslung – von schnellen Reaktionsspielen bis hin zu kleinen Denkaufgaben. Der integrierte Lautsprecher sorgt für authentische 8-Bit-Sounds, und durch das kompakte Design (8 × 15 × 9 cm) lässt es sich problemlos mitnehmen. Zwei verschiedene Designs – „Let’s Play“ und „Retro Game“ – machen die Mini-Konsole auch optisch zu einem Hingucker im Regal oder auf dem Schreibtisch.

Für unter zwölf Euro ist das Retro-Arcadespiel ein echtes Schnäppchen: Es kombiniert Spielspaß, Sammlerwert und Nostalgie in einem kleinen Gerät. Besonders kurz vor Weihnachten könnte es zu einem beliebten Mitbringsel werden – egal ob für Kinder, Sammler oder einfach alle, die ihre Jugend noch einmal in Pixeln erleben möchten.

