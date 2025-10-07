Aldi verkauft nächste Woche einen Würfel für 6,99 Euro, der euch um den Finger wickelt

Manchmal reicht ein kleiner Würfel, um Kabelchaos und Ladefrust in Sekunden zu beenden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi verkauft USB-Ladegerät mit integriertem Kabel für 6,99 Euro

Aldi Nord bringt ab dem 13. Oktober ein neues Gadget in die Filialen, das Technikfans und Ordnungsfreunde gleichermaßen ansprechen dürfte: das Workzone USB-Ladegerät. Der kleine weiße Würfel steckt direkt in der Steckdose und kombiniert klassische Stromversorgung mit moderner USB-Ladetechnik – zu einem Preis von gerade einmal 6,99 Euro. Der Clou: ein USB-Kabel ist direkt integriert.

Anzeige

Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot anschauen:

Aldi Nord sorgt für Ordnung. (© Aldi-Nord-Prospekt / Workzone / Screenshot: GIGA)

Für wen lohnt sich der Kauf?

Wer regelmäßig mehrere Geräte gleichzeitig aufladen will – etwa Smartphone, Kopfhörer und Tablet – bekommt hier eine günstige und platzsparende Lösung mit zwei USB-Anschlüssen und zusätzlicher Steckdose.

Das integrierte, aufwickelbare USB-C-Kabel sorgt für Ordnung und ist ideal, wenn ihr euer Ladegerät häufig mitnehmt – kein Kabelsalat mehr im Rucksack oder Koffer.

Mit maximal 17 Watt Leistung ist das Gerät solide, aber kein Schnellladegerät – wer Power-Delivery oder 30-Watt-Ladung für moderne Smartphones erwartet, wird hier enttäuscht.

Anzeige

Das Besondere daran: Das Gerät verfügt nicht nur über zwei USB-Anschlüsse (einen vom Typ A und einen vom Typ C), sondern auch über ein integriertes, wickelbares USB-C-Ladekabel. Das Kabel ist rund 60 Zentimeter lang und verschwindet bei Nichtgebrauch ordentlich an der Seite des Geräts. So spart ihr Platz, vermeidet Kabelsalat und habt euer Ladekabel immer griffbereit.

In Sachen Leistung gibt sich der kleine Stromwürfel erstaunlich kräftig: Er liefert 5 Volt Gleichspannung mit bis zu 3,4 Ampere, was einer maximalen Ausgangsleistung von 17 Watt entspricht. Damit lassen sich Smartphones, Tablets und andere Geräte problemlos laden. Das fest integrierte Kabel schafft immerhin 12 Watt – genug für Alltagsgeräte.

Die maximale Leistung des Geräts liegt bei 3.680 Watt, sodass über die Steckdose auch größere Verbraucher angeschlossen werden können. Ihr könnt also gleichzeitig euer Smartphone laden und beispielsweise den Laptop oder die Lampe angeschlossen lassen.

Ein weiteres Plus: Das Ladegerät trägt das TÜV-Süd-Zertifikat und das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit. Hinzu kommt ein erhöhter Berührungsschutz, der zusätzliche Sicherheit beim täglichen Gebrauch bietet. Aldi gewährt außerdem eine drei Jahre lange Herstellergarantie – in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit.

Anzeige

Wollt ihr schneller laden, müsst ihr spürbar mehr Geld ausgeben:

3-Port USB-C Ladegerät mit einziehbarem Kabel 65W GaN Schnellladegerät für MacBook, iPhone, Samsung Galaxy und andere Geräte - mit praktischem ausziehbarem Kabel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 14:32 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.