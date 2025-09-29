Aldi verkauft Samstag einen Besen für 3,99 Euro, der einen besonderen Trick auf Lager hat

Ab dem 4. Oktober gibt es bei Aldi Süd ein Haushaltsprodukt, das euch gute Dienste leisten kann: einen Teleskopbesen für nur 3,99 Euro. Dank seiner cleveren Bauweise eignet er sich für Ecken, die sonst nur schwer zu erreichen sind.

So praktisch ist der neue Aldi-Teleskopbesen

Egal, ob ihr Spinnweben oder hartnäckige Verschmutzungen auf der Terrasse und dem Balkon beseitigen wollt: Bei Aldi Süd gibt es ab 4. Oktober 2025 einen Teleskopbesen zum Preis von 3,99 Euro (bei Aldi anschauen), der für den Außenbereich geeignet ist.

Wer den Aldi-Deal verpasst, findet vergleichbare Alternativen bei Amazon, für die man allerdings ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss. Den Novaliv Kehrbesen mit Teleskopstiel zum Beispiel gibt es derzeit für 14,99 Euro (auf Amazon anschauen). Er punktet mit stabiler Bauweise, gleicher Reichweite wie der Aldi-Teleskopbesen und vielen positiven Bewertungen.

Novaliv Kehrbesen mit Teleskopstiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.09.2025 23:11 Uhr

Für wen lohnt sich der Aldi-Besen?

Er eignet sich perfekt als Ergänzung für alle, die mit wenig Stauraum auskommen müssen, aber trotzdem auf flexible Reinigungsgeräte setzen wollen.

Haus- und Wohnungsbesitzer, die gelegentlich Fassaden, schwer zugängliche Ecken, Terrasse oder Balkon reinigen müssen, profitieren vom Teleskopstiel.

Wer täglich sehr große Flächen säubern muss, greift wahrscheinlich besser zu Profi-Reinigungsgeräten.

Zur Auswahl stehen verschiedene Ausführungen. Zum Beispiel ein Modell, das durch Hohlräume im Borstenfeld besonders mühelos Staub und Schmutz aufnimmt, oder eine Variante mit robuster Schabekante, mit der ihr selbst grobem Schmutz zu Leibe rücken könnt.

Dank des flexiblen und bis 1,50 Meter ausziehbaren Teleskopstiels könnt ihr mit allen Modellen auch schwer zugängliche Stellen unter Gartenmöbeln oder entlang von Fassaden säubern. Die kompakten Borsten nehmen Staub, Spinnweben und leichten Schmutz auf, je nach Ausführung in speziell dafür vorgesehenen Hohlräumen.

Der Teleskopbesen ist platzsparend zu verstauen und leicht im Handling. Er eignet sich für den Außenbereich, das Treppenhaus oder den Keller.

Praktische Alternative bei Kaufland

Der Vilde Teleskopbesen TRIO für 15,64 Euro (bei Kaufland ansehen) eignet sich perfekt zum Entfernen von Staub und Spinnweben, selbst an schwer erreichbaren Stellen. Der Stiel lässt sich von 115 bis 180 cm ausziehen, und der dreieckige Bürstenkopf ist drehbar, sodass ihr sogar Ecken, hohe Decken oder schmale Zwischenräume mühelos reinigen könnt.

Gefertigt aus robustem Metall und strapazierfähigem Kunststoff, bietet der Besen lange Haltbarkeit und zuverlässige Leistung. Die 20 cm große Bürste mit dichten, steifen Borsten nimmt Staub und Schmutz effektiv auf. Er ist zwar teurer als der Besen von Aldi, bietet dafür aber auch mehr.

