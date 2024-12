Aldi verkauft Sonntag neues Balkonkraftwerk mit dickem Speicher zum Sparpreis

Wenn ihr noch kein Balkonkraftwerk besitzt und direkt richtig einsteigen wollt, dann solltet ihr am 22. Dezember 2024 bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort erhaltet ihr ein Set mit Solarmodulen, Wechselrichter und einem der besten Speicher zum attraktiven Preis. Sogar smarte Steckdosen sind dabei, die einen großen Vorteil bieten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi verkauft Balkonkraftwerk mit Akku für 1.049 Euro

Aldi bietet seit dem Balkonkraftwerk-Boom verschiedene Sets an. Ab dem 22. Dezember 2024 kommt ein ganz besonderes Modell ins Angebot. Mit dabei ist der Zendure-AIO-Speicher mit einer Kapazität von 2,4 kWh. Der sieht nicht nur gut aus, sondern speichert die überschüssige Energie eures Balkonkraftwerks, die ihr sonst verschenken würdet. Im Set mit Solarmodulen, Speicher, Kabeln und smarten Steckdosen kostet es 1.049 Euro zuzüglich Versandkosten (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

Anzeige

Am 22. Dezember geht das Balkonkraftwerk-Set in den Verkauf. (© Aldi-Onlineshop)

Anzeige

Zum Set gehören folgende Komponenten:

2 x 445-Watt-Full-Black-Solarmodule

800-Watt-Wechselrichter

Zendure AIO 2400 Akku-Speicher

4 x Zendure Satellite SmartPlugs

5 Meter AC-Kabel

2 x Solar-Verlängerungskabel

Bis auf die Halterung für die Solarmodule ist also alles dabei, was ihr für den sofortigen Einsatz benötigt. Besonders praktisch sind die Satellite SmartPlugs von Zendure, denn damit wird der Energieverbrauch von Geräten wie eurem Fernseher oder Kühlschrank gemessen und nur die Energie freigegeben, die wirklich benötigt wird. So verschenkt ihr gar keinen Strom mehr, den ihr mit den Solarmodulen produziert.

Anzeige

Der Preis von 1.049 Euro ist dabei sehr gut. Direkt bei Zendure erhaltet ihr ein sehr ähnliches Set nur ohne die SmartPlugs, die immerhin 30 Euro pro Stück kosten, für 1.200 Euro (bei Zendure anschauen). Ihr spart bei Aldi also über 200 Euro.

Im Test hat mich der AIO-Speicher überzeugt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.