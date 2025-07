Aldi zieht nach – doch die Wettbewerber sind längst einen Schritt voraus

Plötzlich gibt es Punkte bei Aldi – ein Land macht den Anfang.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Jetzt zieht auch Aldi nach: In Belgien führt der Discounter eine digitale Kundenkarte ein – und ist damit alles andere als Vorreiter. Doch was bedeutet das für Kundinnen und Kunden, und warum könnte das auch für Deutschland spannend werden?

Anzeige

Treue zahlt sich jetzt auch bei Aldi aus – zunächst aber nur in Belgien

Während sich andere Supermarktketten längst im Treueprogramm-Zeitalter eingerichtet haben, hielt sich Aldi bislang zurück. Doch das ändert sich nun – zumindest in Belgien. Dort rollt Aldi Nord, das bereits seit 1976 mit eigenen Filialen im Land vertreten ist, jetzt flächendeckend eine digitale Kundenkarte aus. Das neue Punktesystem wird ab nächster Woche über die bereits existierende Aldi-App verfügbar sein (Quelle: HLN / Aldi Belgien).

Was das neue System bringt? Punkte. Genauer gesagt: Aldi-Punkte, die beim Einkauf gesammelt und später gegen Rabattgutscheine oder kostenlose Produkte eingetauscht werden können. Ganz neu ist das Konzept nicht – im Gegenteil: Mit dem Schritt ist Aldi in Belgien eine der letzten großen Supermarktketten, die ein solches Bonusprogramm einführt.

Bevor Aldi landesweit in allen 440 Filialen loslegt, wurde das System rund ein Jahr lang in etwa 70 Filialen – vor allem in Westflandern – getestet. Jetzt folgt der große Rollout: „Bis zum Ende des Sommers sollen alle unsere Filialen über die Geräte verfügen, um die App scannen zu können“, sagt Aldi-Sprecher Jason Sevestre. Auf der Website lässt sich prüfen, welche Filialen bereits teilnehmen.

Anzeige

Vorteile des Aldi-Kundenprogramms

Scannen und Punkte sammeln – jetzt auch bei Aldi, aber erst mal nur in Belgien. (© Aldi Belgien)

Statt zusätzlicher Plastik- oder Papierkarten setzt Aldi ganz auf Digitalisierung. Wer Punkte sammeln will, braucht lediglich ein Nutzerprofil in der App. An der Kasse wird ein QR-Code gescannt, die Punkte landen automatisch auf dem Konto.

Anzeige

Auch ein nettes Extra: digitale Kassenbons. Sekunden nach dem Bezahlen landet der Beleg im App-Profil – praktisch, wenn der Papierbon mal wieder verloren geht oder verblasst, bevor man ihn braucht.

Aus unternehmerischer Sicht lohnt sich der Schritt für Aldi: Die App liefert nämlich wertvolle Kundendaten, mit denen sich Werbeaktionen und Sortimente zielgerichteter steuern lassen. Zudem entsteht ein neuer digitaler Werbekanal: Produktanbieter können in der App Anzeigen schalten, direkt am virtuellen Einkaufszettel der Kundinnen und Kunden.

Und was ist mit Aldi in Deutschland?

Noch handelt es sich um einen rein belgischen Vorstoß. Doch Aldi Belgien ist Teil der Aldi-Nord-Gruppe – der gleiche Konzern, der auch in Deutschland für einen Großteil der Filialen verantwortlich ist. Es wäre also nicht überraschend, wenn die Erfahrungen aus dem Nachbarland bald den Weg nach Deutschland finden würden. Die Konkurrenz ist jedenfalls schon weiter – ob Lidl, Rewe oder Edeka: Treueprogramme sind dort längst Standard.

Anzeige

Unterm Strich: Aldi traut sich – spät, aber immerhin. Was in Belgien beginnt, könnte auch bei uns bald Realität werden. Wer weiß: Vielleicht sammeln wir schon bald auch in Deutschland fleißig Aldi-Punkte – wir bleiben dran.